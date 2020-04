Cúbrase el rostro

La Comisión de la Ciudad de Brownsville aprobó el martes una declaración enmendada de desastre local para emergencias de salud pública, que incluye cubrirse el rostro cuando de forma obligatorio cuando esté en público a partir del lunes 13 de abril.

Durante una sesión de preguntas y respuestas en Facebook el jueves, la ciudad de Brownsville abordó las preocupaciones de la comunidad sobre cuándo deberían usar coberturas faciales, cómo deberían usarlo y cómo beneficia a la comunidad.

El alcalde Trey Méndez, la Dra. Belinda Reininger de la Escuela de Salud Pública de UT, la comisionada de la ciudad Dra. Rose Gowen y el director de Asuntos Gubernamentales y Comunitarios Ramiro González fueron parte de la sesión en vivo de Facebook y hablaron sobre el motivo de la cobertura obligatoria de la cara.

“Cada vez hay más pruebas de que el virus puede flotar en el aire, y la cantidad de tiempo que puede flotar en el aire aún no se ha determinado, pero puede existir en el aire por un tiempo y brinda suficiente evidencia convincente de que la gente realmente podría pasar por eso”, dijo Reininger.

“Cuando estamos respirando, cuando estamos tosiendo, incluso cuando estamos hablando de manera normal, las partículas podrían liberarse y luego alguien podría atravesarlo, inhalarlo e infectarse. ... La máscara te protege de uno, liberando partículas en el aire, y dos, respirando las partículas de otra persona”.

Gowen dijo que el 25 por ciento de las personas que son positivas para COVID-19 son asintomáticas, lo que significa que no se sienten enfermas, por lo que no habrían ido al médico para pedir una prueba, pero aún pueden infectar a otros.

“Si soy positiva, pero resulta que estoy en ese cuarto de grupo que no tiene síntomas, podría estar hablando y rodeada de personas y no saber que estoy infectando a otros”, dijo. “Hay un tema cada vez mayor en todo el mundo de ‘Te protejo, tú me proteges’, así que cuando uso mi máscara, si estoy en la habitación con ustedes tres, los estoy protegiendo de mí y si Estás usando una máscara, me estás protegiendo de ti mismo. Entonces, si uso una máscara y usted usa una máscara, entonces la habitación es más segura porque hay menos partículas flotando en el aire”.

Méndez dijo que no tiene que ser una mascarilla quirúrgica, puede ser un paño, un pañuelo, una bufanda; cualquier cosa que pueda cubrir su nariz y boca para proteger a quienes lo rodean.

Dijo que la comunidad debe usar cobertura facial a partir del lunes cuando van a estar en un entorno público donde el distanciamiento social se vuelve difícil, como una tienda de comestibles, una farmacia y los senderos.

“El requisito que la ciudad está pidiendo en este momento, y tomamos esto directamente del lenguaje de los CDC, y es en entornos públicos, donde el distanciamiento social se vuelve difícil”, dijo. “Así que estamos hablando de tiendas de comestibles, estamos hablando de farmacias, si alguien está en un sendero caminando, en bicicleta y corriendo, estamos sugiriendo que no pueden usar su máscara, pero si alguien está pasando, póngale esa cubierta facial para que no se ponga”. No expongas a nadie más a tu alrededor.

Realmente es cuando vas a estar en un lugar público”.

El juez del Condado Cameron, Eddie Treviño Jr., anunció en una conferencia de prensa el jueves que el condado también hará obligatorio el uso de cubiertas faciales a partir del lunes. Agregó que todos deberían usar una máscara facial si están en un automóvil con dos personas o más, incluso si todos viven en el mismo hogar.

Para obtener más información, visite btxcares.com y cob.us.

