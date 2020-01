Auto redención

Hace cuatro años, Quincie Gómez no reconoció a la niña parada frente al espejo mientras luchaba con un trastorno por uso de sustancias. Ella pensó que nunca lo superaría.

Hoy, con la ayuda de la asistencia divina y su creencia en sí misma, Gómez dice que ha vencido su adicción. El 13 de diciembre se convirtió en la primera graduada en obtener una licenciatura en ciencias en estudios de adicción de la Escuela de Servicios de Rehabilitación y Asesoramiento de la Universidad de Texas en el Valle del Río Grande.

“Ser el primer graduado de UTRGV con este título es algo que siempre mantendré cerca de mi corazón. Realmente ha abierto muchas puertas para el éxito en mi vida”, expresó.

Para la originaria de Harlingen el obtener el título era su verdadera vocación en la vida.

“Este trastorno por uso de sustancias tuvo numerosos efectos negativos en mi vida educativa, profesional y personal. Mirándome al espejo, ni siquiera reconocí a la chica que me devolvía la mirada. Y no tenía intención de cambiar. No fue hasta que recibí la salvación que Jesucristo me dio gratuitamente que pude superar este abuso de sustancias y muchas otras cosas en mi vida”, dijo.

Ahora que Gómez tiene su título, planea inscribirse en el estado como Pasante del Consejero de Dependencia Química con Licencia, que es el paso inicial para obtener la licencia para trabajar en el tratamiento de abuso de sustancias. Ella también planea obtener una maestría en asesoramiento para eventualmente convertirse en una consejera profesional con licencia.

La primera especialidad de Gómez en UTRGV fueron los servicios de rehabilitación con una concentración en estudios de adicción, pero pudo realizar una transición sin problemas y cambiar su especialidad a estudios de adicción en el otoño de 2018.

Completó su curso final de semestre en estudios de adicción, que incluyó una práctica de 300 horas en el Programa de Abuso de Drogas de Palmer.

El programa de estudios de licenciatura en adicciones de UTRGV está principalmente en línea. La misión del programa es preparar a los estudiantes para que se conviertan en especialistas en asesoramiento sobre adicciones que ingresarán en el campo de la prevención y el tratamiento del abuso de sustancias y ayudarán a las personas a superar las adicciones y comenzar a vivir vidas saludables e independientes.

“Debido a que el programa estaba completamente en línea, pude no solo ser un estudiante a tiempo completo, sino también una trabajadora a tiempo completo”, acotó Gómez. “Este programa me desafió de muchas maneras positivas, y realmente creo que me proporcionó un gran peldaño en mi carrera como consejero”.