Aumentan recompensa para hallar a Ramiro Ávila

La familia de Ramiro “Kimberly” Ávila está esperando que un aumento en la recompensa tratando de obtener información sobre Ávila animará a cualquiera que sepa lo que le pasó a presentarse.

La recompensa ahora es de $10,000 con $5,000 procedentes del Departamento de Policía de Brownsville y su programa Crime Stoppers y $5,000 que proceden del Consejo Aids del Valle.

Ávila, una mujer transgénero, desapareció del centro de la ciudad alrededor de las 2:30 a.m. del 13 de mayo de 2017. La familia y la policía de Ávila han estado buscando a Ávila desde la desaparición, pero no han podido localizarlo.

La policía de Brownsville continúa investigando el caso de Ávila como un caso de personas desaparecidas hasta que se desarrolle algo que determine lo contrario.

El comandante de policía Gerard C. Serrata dijo que el departamento ha entrevistado a numerosas personas y “continúa siendo una investigación abierta y activa por nuestra parte”.

“ Hemos entrevistado a muchas personas diferentes con la esperanza de arrojar algo de luz sobre lo que sucedió exactamente y el paradero del Sr. Ávila”, declaró Serrata. “Todos nuestros recursos están invertidos en esto”.

Ivone Rodarte, la hermana de Ávila, señaló que la familia es optimista de que alguien se presente ya que la recompensa ha aumentado.

“Tal vez alguien llame y brinde información que será beneficiosa para el detective y para ver si puede obtener algún tipo de información que pueda ayudarnos a obtener las respuestas que necesitamos”, dijo Rodarte.

La familia había estado jugando un juego de Lotería la noche en que Ávila desapareció. Rodarte dejó a Ávila en el centro de la ciudad y desde entonces no se ha tenido noticias de él.

La familia y los voluntarios habían colocado folletos con las fotos de Ávila alrededor del centro de la ciudad. Si bien, muchos han sido derribados, algunos aún están hechos jirones. La familia está considerando poner nuevos folletos que incluirán la cantidad de la recompensa, dijo Rodarte.

Aunque May cumplirá tres años desde la desaparición de Ávila, no se ha vuelto fácil para la familia. De hecho, se está volviendo más difícil para ellos, afirmó Rodarte.

Hay muchos escenarios que juegan en sus mentes preguntándose “y si” hubieran hecho algo diferente, Ávila todavía estaría cerca.

“Mucha gente dice que el tiempo cura, bueno, eso no está bien. Es completamente lo contrario. A medida que pasa el tiempo, acabamos de tener año nuevo y Navidad, y créanme que cada día es más difícil “, dijo Rodarte.

“ En lugar de ser más fácil, empeora. El tiempo pasa y todavía no sabemos nada. No sabemos si está vivo, si no está vivo, si se lastimó, no sabemos si está aquí. Es muy devastador ... Siempre estoy pensando qué pasaría si hubiera regresado y lo hubiera convencido, tal vez él estaría aquí “, dijo Rodarte.

Algunos han cuestionado y si las autoridades hubieran buscado más a Ávila, si hubiera sido más joven o una mujer promedio en lugar de una mujer transgénero.

“ La ciudad habría estado indignada, el alcalde se habría involucrado...los fondos habrían sido como $25,000 en un día o dos, pero el hecho de que a nuestra comunidad le haya tardado tanto tiempo recaudar tanto dinero de muchas maneras hace de ello un caso sin resolver y estamos molestos de que eso no haya sucedido”, afirmó Óscar López, un defensor de la comunidad.

López dijo que espera que el alcalde Trey Méndez se involucre y ayude con el caso.

La familia de Ávila sostiene que no se rendirán y continuarán luchando para descubrir qué le sucedió a Ávila y obtener las respuestas que se merecen.

“Quienquiera que esté ahí afuera les hará saber que no vamos a rendirnos y si lastiman a Kimberly, y si ese es el caso, vamos a luchar hasta el final. Vamos a luchar para conseguir justicia” por Kimberly, declaró Rodarte.

La policía insta a cualquier persona con información sobre el paradero de Ávila a contactar a Brownsville Crime Stoppers al (956) 546-8477.

