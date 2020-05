Aterra narcoguerra en ‘frontera chica’

Previous Next Riberena DOS CAMIONETAS blindadas, una de ellas con un lanzagranadas incluido, fueron halladas incineradas en los límites de Tamaulipas y Nuevo León, donde sicarios tuvieron enfrentamientos el pasado fin de semana. Buy this photo

CIUDAD DE MÉXICO - Enfrentamientos entre grupos criminales rivales, en los que se reportaron convoyes de hasta 25 camionetas, sumieron el fin de semana en el terror a los habitantes de zonas rurales en los límites de la llamada “frontera chica” de Tamaulipas con Nuevo León, confirmaron lugareños y fuentes oficiales. Aunque desde el jueves se reportaron balaceras, ni el Gobierno de Tamaulipas ni la Federación emitieron información sobre las balaceras que dejaron al menos 25 muertos, de acuerdo con los informantes. Los municipios afectados son Camargo y Díaz Ordaz, mientras que del lado de Nuevo León fueron Doctor Coss y General Bravo. Los enfrentamientos fueron atribuidos a integrantes del Cártel del Golfo (CDG) y del Cártel del Noreste (CDN), que pelean el control del narcotráfico y otras actividades ilícitas en la franja fronteriza con Texas. La balacera más prolongada se suscitó el domingo por la mañana en la Carretera Peña Blanca-Comales que une a Camargo con Doctor Coss. Los lugareños reportaron que un convoy de 25 camionetas, algunas con las siglas CDN, pasó a toda velocidad y poco después escucharon detonaciones. Soldados de la Octava Zona Militar, con sede en Reynosa, y del Cuartel de Mier acudieron al lugar con apoyo de la Policía Municipal de Doctor Coss, pues el enfrentamiento se habría dado en territorio de Nuevo León. A las 11:00 horas, la columna de militares llegó al lugar donde encontraron dos camionetas incendiadas y sobre el pavimento una gran cantidad de cartuchos percutidos de diferentes calibres. Una de las unidades tenía blindaje artesanal, doble cabina y un protector cuadrado blindado con un lanzagranadas montado. La otra, de una cabina, tenía una caja de acero blindado. Fuentes cercanas a la investigación informaron del hallazgo de tres cuerpos, pero aseguraron que testimonios recabados hablan de hasta 25 cadáveres de sicarios que fueron recogidos por sus cómplices. El enfrentamiento del domingo no ha sido el único en la zona de la “frontera chica”, ya que el jueves militares acompañados de un grupo de la Guardia Nacional acudieron a los poblados entre Doctor Coss y Camargo, donde lugareños también reportaron nuevos enfrentamientos el fin de semana, aunque no precisaron los lugares exactos. © 2020 El Nuevo Heraldo. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

Tuesday, May 26, 2020 5:46 pm.