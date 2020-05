Informe económico nacional detalla daños del virus a empresas

Arrojan ventas de abril distinto impacto de pérdidas por sectores

HARLINGEN — Las cifras minoristas de abril muestran que los cierres de COVID-19 que sufrieron las empresas no se distribuyó de manera uniforme. En cambio, variaba según el tipo de negocio y si tenía o no una plataforma en línea para las ventas. La Federación Nacional de Minoristas, la asociación de comercio minorista más grande del mundo, analizó los números de la Oficina del Censo de los Estados Unidos y descubrió que eran pobres, cayendo el doble en abril que en marzo. Las ventas minoristas totales de abril cayeron un 16,4%, dijo la Oficina del Censo. Eso sigue a una caída récord del 8,3% de mes a mes en marzo. “Como se predijo, las ventas minoristas fueron malas en abril y más bajas que en marzo”, dijo el economista jefe de NRF Jack Kleinhenz. “... Ahora que estamos a mediados de mayo, muchas empresas ya están comenzando a reabrir. Los pagos de alivio y la demanda acumulada deberían proporcionar cierto grado de recuperación después del cierre, pero el gasto estará lejos de ser normal y puede ser irregular en el futuro”. Según el cálculo propio de NRF de ventas minoristas — la cual excluye a las agencias de automóviles, estaciones de servicio y restaurantes para centrarse en el comercio minorista — mostró que abril sufrió una bajada desestacionalizada del 14.1% desde marzo y bajó sin ajustarse al 8.7% año tras año. Los números de NRF muestran una disminución menor que la Oficina del Censo porque las categorías excluidas se encontraban entre las más afectadas, ya que menos personas conducían y la mayoría de los restaurantes estaban cerrados o vendiendo comida para llevar o solo para conducir, dijo la federación minorista. Estos números nacionales siguen bastante de cerca lo que también se ha encontrado en un análisis local, declaró Raudel Garza, director ejecutivo de Harlingen Economic Development Corp. “Lo que puedo decirles es que el coach minorista que contratamos para ayudarnos con algunos reclutamientos minoristas, también hicieron un trabajo de consultoría para nosotros”, dijo Garza. “Nos han estado hablando sobre algunos de los patrones que han estado viendo, y en realidad pudimos obtener algunos datos de teléfonos celulares antes del 15 de marzo y después del 15 de marzo para mostrarnos básicamente cómo han cambiado los patrones del tráfico en diferentes centros comerciales, en toda nuestra comunidad, y realmente hacen un seguimiento de lo que NRF está hablando “. Garza explicó que las cifras reales de marzo son probablemente peores, desde que los contribuyentes trimestrales fueron incluidos con sus números de febrero y enero. “Abril y mayo van a ser una gran diferencia”, agregó. “Espero una gran diferencia ... hay personas que están sufriendo ahora y van a seguir sufriendo por un tiempo”. Todas las categorías de venta minorista, excepto en línea, disminuyeron a nivel nacional en abril mensualmente, incluyendo a las tiendas de comestibles y otras que habían experimentado un aumento en marzo a medida que los consumidores se abastecían. En línea, las tiendas de comestibles y los materiales de construcción fueron las únicas categorías que registraron un aumento año tras año, lo que indica el valor para una empresa que invierte en una plataforma de ventas en línea. Las ventas en línea y otras ventas no básicas aumentaron 21.2% sin ajustar año tras año y aumentaron al 8.4% mes tras mes con el ajuste estacional, dijo el NRF. La agencia de Garza acaba de lanzar el Harlingen Economic Loan Program (HELP), un programa de préstamos sin intereses de hasta $ 10,000 para pequeñas empresas locales que califican. Nueve préstamos fueron otorgados la semana pasada. Su agencia también está trabajando en formas de facilitar la transición a las plataformas de marketing y ventas en línea para las empresas locales. “Creo que muchos de ellos tendrán que adaptarse a esa nueva plataforma”, dijo Garza. “Algunos de ellos lo han hecho, y lo han hecho muy bien, y algunos necesitarán mucha ayuda”. © 2020 El Nuevo Heraldo. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

Posted in El Valle, Noticias Locales on Monday, May 25, 2020 7:39 pm.