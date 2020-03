Apuesta por el mezcal

Para la mayoría de las personas, la palabra “moonshine”, alcohol destilado ilegalmente, evoca imágenes caricaturescas de personas de la colina llenas de escopetas que persiguen pociones ilícitas, lo suficientemente fuertes como para quitar la pintura, de los huecos de los bosques a la vez que vigilan a los “contribuyentes”.

Al sentarse con Jerrod Leon Henry, residente de Indian Lake, se hace evidente con bastante rapidez que la realidad es muy diferente. Es una forma de arte sofisticada, de hecho, legal o no. Henry lo sabe porque es un experto. Su producto sabe bien, es inútil para quitar la pintura y tiene el beneficio adicional de ser legal, o al menos lo será cuando su destilería, bar y parrilla de estilo Carolina del Norte abra sus puertas en S.H. 100 al este de Los Fresnos, probablemente a mediados de mayo.

Originario de las montañas Ozark de Missouri, Henry comentó que ya tiene su licencia federal para la compañía, Rio Grande Distillery, y está en proceso de obtener el permiso de la Comisión de Bebidas Alcohólicas de Texas. Será la primera destilería en el Valle del Río Grande, y la 48 o 49 en el estado desde que Texas legalizó la destilación hace solo siete años.

“Mi permiso federal me fue otorgado el martes”, dijo Henry. “Hice mi presentación inicial ante TABC el miércoles. En mi edificio tengo mi notificación publicada y debería ser completamente legal probablemente dentro de 30 a 60 días”.

La pequeña destilería, muy cerca de Bobz World, ofrecerá aguardientes y licores con sabor a melocotón, limonada de arándanos, fresa, horchata, jamaica y melón, todo bajo la marca Henry Valley Magic Moonshine.

“Los sabores que hacemos para aguas frescas los estoy incorporando al alcohol destilado para nuestra gente del Valle”, dijo Henry. “No quiero atraer a las personas que se dirigen a la isla. Quiero atraer a la gente aquí”.

También en el menú estará su mezcal, un espíritu hecho de ciertas especies de agave y que conduce a la otra historia igualmente interesante de Henry.

Como fabricante y vendedor de piezas para alambiques y un dispensador frecuente de consejos sobre grupos de destilación de Facebook, su nombre se ha difundido. Un día, Henry recibió un mensaje de la compañía de casting para el exitoso programa “Moonshiners” del Discovery Channel, preguntándole si iba a tener una entrevista para aparecer en el programa.

En noviembre descubrió que había sido seleccionado entre otros 12 para participar en cuatro competiciones de “Master Distiller” (Destiladores Máster), cada uno con un espíritu diferente. Compitiendo en el mezcal, Henry destiló el mezcal de pechuga, que involucra una variedad de frutas, granos y nueces que se agregan al hervidor mientras se cocina, además de una pechuga de pavo cruda, que se cuelga dentro de la cabeza inmóvil durante la cocción.

“Se podría pensar que agregar azúcares a un destilado mientras se destila hará que el destilado sea dulce”, dijo Henry. “No lo hace. Tiene el efecto contrario. Lo hace amargo. Pero la infusión de proteínas que proviene del pavo crudo nivela el amargo y trae de vuelta la nariz (aroma) y el cuerpo al espíritu. Algunas personas realmente usan conejo o incluso iguana. Es algo particular para México”.

El episodio mezcal, que se transmitirá por Discovery Channel a las 9 p.m. el 17 de marzo, fue filmado durante una semana en diciembre en Sugarland Distilling Company en Gatlinburg, Tenn. El ganador de cada competencia obtiene una carrera limitada de su producto a través de Sugarland y un porcentaje de las ventas, dijo Henry.

“ Me imagino que tendrán mi taza fea o un pavo o algo así”, dijo. “Principalmente, ¿qué obtienes? Prestigio.”

Según los términos de su aparición en el programa, Henry no tiene libertad para revelar al ganador.

“ No puedo decirte si gané”, dijo. “Puedo decir que me fue muy bien”.

Cuando Henry regresó a su casa de Gatlinburg, sus vecinos Larry y Kathy Salle, a quienes describe como “personas realmente agradables de Kansas”, tuvieron una propuesta para él, lo que nos lleva de vuelta a donde comenzamos.

“ Me preguntaron si quería abrir una destilería”, dijo Henry. “Hablamos al respecto e hicimos un acuerdo y en eso estamos trabajando ahora. ... son mis compañeros. Me ayudaron a financiar esto para comenzar la destilería, porque probablemente no podría haberlo hecho solo”.

Además del mezcal y alcohol destilado, que es whisky no envejecido, la destilería Río Grande ofrecerá una línea de ron y un whisky añejado y encinado, indicó.

“ Eso va a ser un par de meses después de la apertura, probablemente, para tener el verdadero whisky disponible en una cantidad mayor”, dijo Henry. “Probablemente tendremos algunos en la apertura. Mi licencia me permite operar un bar siempre que venda mis productos. Entonces puedo hacer bebidas mixtas con alcohol destilado. Tendremos margaritas”.

Al escucharlo hablar sobre lo que contiene, cuán exacto debe ser el destilador y todas las variables de cuerpo, sabor y nariz, está claro que la calidad de “brillo” no es algo fácil de hacer. La pasión de Henry por eso, pregúntale a cualquier fabricante de alcohol y te dirán que está en su sangre, es igualmente clara.

“ Ciertamente lo llamaría un oficio”, dijo. “Escuché a la gente decir que es un pasatiempo. Lo haremos, coleccionar sellos es un pasatiempo. Cualquiera puede hacer licor (malo). Se necesita un tipo diferente de persona para hacer un buen licor”.