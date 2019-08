Aprendiendo a liderar

Leadership Brownsville está recibiendo solicitudes para su 35a clase anual de liderazgo, con fecha límite del 30 de agosto.

La organización que fue fundada en 1985, es una iniciativa de la Cámara de Comercio de Brownsville que luego obtuvo su propio estatus sin fines de lucro. La misión es cultivar a futuros líderes educando a los miembros de la comunidad, exponiéndolos a diferentes sectores, revelando oportunidades y desafíos, y capacitándolos para que se comprometan y se conviertan en “parte de la solución” para tener un impacto positivo.

Así lo dice Lizzie De la Garza Putegnat, la primer mujer presidenta de Leadership Brownsville en más de una década y graduada de la 26a clase de Leadership Brownsville (2010-2011), quien dijo que el programa le enseñó mucho sobre lo que desconocía de la ciudad y encendió un pasión por ayudar a que la ciudad avance.

“Me enamoré del programa y quería seguir participando”, dijo. “La clase nomina a su propio miembro ... para la mesa directiva, así que entré un año después de eso y he estado en la mesa directiva desde entonces. Este es mi noveno año. He sido el miembro más antiguo de la mesa directiva en la historia de Leadership Brownsville. Bromeo diciendo que desde hace nueve años no tengo trabajo”.

Putegnat dijo que casi 800 personas han pasado por el programa, creando una red sólida y un legado de liderazgo, y que la transformación que experimentó es una historia compartida por muchos graduados, lo que implica un nuevo anhelo de prepararse e ir a trabajar para el comunidad.

“Ese es el tipo de hilo común que vemos”, dijo. “Eso me pasó a mí. Después de Leadership Brownsville, me uní a la mesa directiva del Centro de Defensa de Niños del Condado de Cameron”.

Sin embargo, eso fue solo el comienzo, y Putegnat pasó a formar parte de otras directivas y comités, y hoy se desempeña como presidente de la junta de CCCAC.

“Esto realmente me dio el deseo de hacer más con los recursos que Dios me ha dado, los talentos y las pasiones, para hacer algo realmente bueno con eso”, dijo.

La clase es un día al mes durante nueve meses, con un tema diferente en cada sesión: educación, desarrollo económico, etc. También hay excursiones a empresas locales, el Puerto de Brownsville, el Aeropuerto Internacional Brownsville South Padre y otros sitios importantes.

Los estudiantes escuchan de algunos de los “promotores y activistas” de la comunidad durante las presentaciones, además de que la clase viaja a Austin cuando la Legislatura está en sesión por “Brownsville Days”, un evento creado por Leadership Brownsville, dijo Putegnat.

“Ganas una gran cantidad de conocimiento”, dijo. “No hay otra vía que pueda brindarle a alguien este tipo de exposición, este tipo de experiencia reveladora”.

Los participantes en el programa también participan en un proyecto de clase destinado a tener un impacto positivo en la comunidad, “un producto real”, como lo expresa Putegnat. Cualquier persona mayor de 18 años puede presentar una solicitud para la clase, dijo.

“Queremos ser lo más inclusivos posible, porque creemos que usted aprovecha al máximo el programa cuando tiene un grupo diverso que representa a diferentes industrias y diferentes ámbitos de la vida”, dijo Putegnat.

El costo es de 450 dólares por persona. Los empleadores a menudo cubren el costo de sus empleados debido al beneficio de tener un graduado de Leadership Brownsville en su equipo, además de tener una experiencia positiva, dijo Putegnat.

El programa brinda a las personas que ven margen de mejora la oportunidad de hacer algo al respecto, dijo, y señaló que hay muchos tipos de liderazgo, no solo liderazgo político.

“¿Qué estamos haciendo para ser parte de ese cambio? ¿Qué estamos haciendo para ser parte de la solución? Es fácil quejarse, pero ¿qué estamos haciendo activamente? Este programa le brinda una plataforma para pasar de estar al margen a ser parte del juego”, dijo Putegnat.

Visite www.leadershipbrownsville.org para descargar una aplicación antes de la fecha límite del 30 de agosto. El sitio web proporciona información completa sobre el programa de Leadership Brownsville.