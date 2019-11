Apoye regalando

Clínica Moody organiza venta de Nochebuenas

La Clínica Moody está organizando su recaudación de fondos anual de plantas de nochebuenas, las ganancias obtenidas serán destinadas a apoyar su programa de rehabilitación para familias que viven por debajo de las pautas de pobreza o que no cuentan seguro y no pueden pagar el costo de la terapia. La recaudación de fondos ha estado funcionando durante más de 20 años y es una de las actividades de recaudación de fondos más antiguas de la clínica. Este año, se cuenta con 1,500 plantas de nochebuena y se pueden comprar en línea en moodyclinic.org. "Este es uno de nuestros eventos de recaudación de fondos más antiguos. Cualquier organización sin fines de lucro sabe que es bastante único cuando se puede mantener una recaudación de fondos durante décadas, y eso se da realmente gracias al apoyo de la comunidad", expresó Christine Cavazos, directora de desarrollo y comunicaciones. “Todos los años recibimos cientos de plantas de Nochebuenas para la temporada navideña. ... Las flores de Nochebuenas son hermosas y de gran tamaño; son bastante únicas y no puedes encontrarlas en las tiendas habituales". Las plantas cuestan $ 20 cada una y aquellos que compren 25 o más las recibirán sin cargo adicional. Las Nochebuenas llegarán a la clínica el 5 de diciembre y el último día para recogerlas es el 6 de diciembre al mediodía. Cavazos dijo que a muchas empresas locales les gusta darles regalos a sus clientes mientras apoyan a la clínica. "Simplemente son un gran regalo para los miembros de la familia o amigos y también añaden alegría a su hogar o negocio", comentó. "Tenemos muchas empresas en la ciudad que nos llaman y saben que estamos vendiendo las nochebuenas y esta es una forma de apoyar a sus organizaciones locales sin fines de lucro y dar algo a cambio". Fundada en 1952 y conocida en ese momento como la Sociedad de Brownsville para Niños Discapacitados, la Clínica Moody fue creada por una mujer que tenía un hijo con parálisis cerebral. Ella se sintió frustrada por la falta de opciones de tratamiento disponibles para la comunidad. Un grupo de profesionales se reunió y encabezó una clínica para ayudar a los niños con necesidades especiales, se lee en el sitio web oficial. La clínica ahora ofrece terapia ocupacional, del habla y física. “Tenemos una larga historia de servicio a nuestra comunidad y esta comunidad muestra año tras año cuánto apoyan a nuestra clínica. Somos la única clínica de nuestro tipo aquí en el Valle del Río Grande, por lo que el servicio que brindamos es muy único y muy especial”, dijo Cavazos. “Los niños pueden alcanzar su máximo y más alto potencial gracias a la terapia que reciben y no puede ser posible sin el apoyo de recaudadores de fondos como este. Necesitamos estos eventos para recaudar fondos para poder estar abiertos y brindar los servicios”. nreyna@brownsvilleherald.com © 2019 El Nuevo Heraldo. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

