Amigos, colegas recuerdan a meteorólogo de KGBT

Es un eufemismo decir que amigos y colegas están sorprendidos por la repentina muerte del reportero y meteorólogo de KGBT Alex Ryan Herbst.

Las personas que fueron aproximados para esta historia expresaron confusión y angustia por el suicidio del nativo de Nueva Jersey de 26 años que muchos describieron como desinteresado y compasivo.

"Sería difícil encontrar a alguien que hablara mal de Alex", dijo el ex reportero de KGBT Stephen Sealey Jr., "y si encuentra a esa persona, envíeles mi dirección porque me gustaría hablar con ellos".

"No creo que haya un solo hueso malo en el cuerpo de ese hombre".

Sealey recuerda que Herbst lo siguió cuando comenzó en la estación en junio de 2018. Después de graduarse de la Universidad Estatal de Mississippi con una maestría en geociencias, KGBT contrató a Herbst como reportero y meteorólogo de fin de semana.

El par se unió a los deportes, dijo Sealey, y Herbst era un ávido fanático de los equipos de Filadelfia.

Los dos eran vecinos. Sealey recordó las veces que entablaban una conversación cuando él se iba a trabajar y Herbst llegaba a casa después de los deberes del show matutino.

Herbst exudaba positividad, dijeron sus amigos, y Sealey recordó cómo Herbst siempre le preguntaba cómo estaba cuando se encontraban afuera de sus apartamentos.

"Espero que él supiera que esos pequeños gestos ... podrían cambiar tu día", dijo Sealey.

Marybel González, reportera y productora de KGBT para las transmisiones de fin de semana, llamó a Herbst "un rayo de sol".

"Era una persona amable y genuina", dijo. “Era un gran amigo, colega y miembro del equipo.

"Lo queríamos."

Herbst se apresuró a ir más allá de la descripción de su trabajo si alguien necesitaba ayuda, dijo. Era conocido por traer golosinas para el equipo incluso para las vacaciones más oscuras.

"Creo que fue su forma de compartir y querer celebrar con quienes lo rodean", dijo. "Para mí, demuestra que encontró alegría en cosas pequeñas y mundanas y que quería compartir esa alegría".

La meteorología era su pasión, dijo, pero también cubría la ciencia y el medio ambiente de la estación.

"Encontró historias aquí en el Valle del Río Grande que no creo que nadie haya informado", dijo González, refiriéndose a las cenizas volcánicas y las ostras gigantes en el Condado de Starr. Hay una "gran necesidad del tipo de informes que Alex hizo aquí en el Valle, y Alex llenó ese vacío.

"Pudo afinar ese ritmo y cubrir historias que nadie más estaba cubriendo".

El amor de Herbst por la ciencia se nutrió en Eagle River Day Camp en Nueva Jersey, donde pasó los veranos como participante y empleado cuando era mayor. Ruth Ann Weiss, dueña del campamento, dijo que no se dio cuenta de cuántas vidas impactó Herbst hasta que falleció.

"Ahora sé por todas las personas que me han contactado cuántas vidas ha tocado", dijo. "Tengo noticias de personas de las que no he oído hablar en 15 años.

"Hizo del campamento un lugar mejor".

Herbst trabajó para dirigir el centro de la naturaleza del campamento y enseñar a los niños sobre ciencias.

"Los entusiasmó mucho con los cúmulos y todas las cosas diferentes sobre el clima", dijo Weiss. "Realmente amaba lo que hacía y amaba trabajar con niños".

Herbst siempre mostró interés en el clima desde una edad temprana, y siempre "abrazó lo diferente", dijo.

Los niños interesados ​​en la ciencia y la tecnología eran diferentes a los campistas "convencionales", dijo, y él se identificó bien con ellos.

"No era genial", se rió, "pero estaba de acuerdo con eso. Creo que por eso fue tan bueno relacionandose con otras personas.

"Era muy bueno en aceptar a las personas por lo que eran y realmente no le importaba. Era igualmente amable con todos".

Weiss recuerda a Herbst siempre sonriendo y con la capacidad de reírse de sí mismo. Recordó un programa de talentos de consejeros de campamento en el que Herbst, que tenía unos 18 años, se vistió para una actuación como la Princesa Jasmine frente a su hija como Aladdin.

"Frente a 300 personas, él acababa de salir en bikini ... con mucha confianza", dijo. "La alegría en su rostro: estaba haciendo felices a los demás y eso es lo que le gustaba hacer".