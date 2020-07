Alarmante propagación de COVID-19 provoca cierre de bares

Los bares cerraron en Texas el 26 de junio después de que el gobernador Greg Abbott ordenó a que se volvieran a aplicar ciertas restricciones en un esfuerzo de último minuto para aplanar el aumento vertiginoso en los casos positivos de COVID-19. Los establecimientos que reciben más del 51 por ciento de los ingresos brutos de la venta de bebidas alcohólicas cierran por segunda vez, mientras que la capacidad operativa del restaurante vuelve a bajar al 50 por ciento.

Esto significa problemas para muchas pequeñas empresas que dependen del servicio en persona para prosperar, y aunque el servicio en la acera es ciertamente una opción, en muchos casos aún no cubre las facturas. Los propietarios han expresado su preocupación de que muchos establecimientos tendrán que cerrar sus puertas si las comunidades no pueden controlar la propagación del virus en los próximos meses.

En el Kraken Lounge en el centro de Brownsville, el propietario Dannie Alvarado cerró la tienda durante 2 meses y medio, y optó por volver a abrir según el plan original de Abbott. “Durante dos meses no hice nada de dinero. Cuando abrimos, fue más lento de lo habitual, pero incluso ese pequeño impulso de efectivo me estaba ayudando a pagar algo”, dijo Alvarado.

Kraken sirvió pizza en la acera por un tiempo limitado, pero Alvarado explicó que las facturas para operar el horno, las luces y el aire acondicionado superan las ventas, dejándolo en una situación difícil. “Tengo miedo de este virus. Pero no puedo cerrar. Tengo que aguantar — esta es mi vida. No puedo tirarlo todo a la basura. Estas son decisiones difíciles. Voy a esperar la luz verde”, declaró.

El bar está organizando una recaudación de fondos para cubrir los costos, visible en su página de Facebook.

No todas las empresas han podido aprovechar las opciones de asistencia de préstamos disponibles — la incertidumbre que conlleva la pandemia significa que los propietarios podrían no ser capaces de asumir el riesgo que conlleva un préstamo de la Administración de Pequeñas Empresas (SBA) de $50,000, por ejemplo, si no pueden mantenerse al día con los pagos cuando llegue el momento. Todo eso depende de la propagación del virus.

Michael Limas, copropietario de Las Ramblas en Market Square, también es presidente de la Junta de Desarrollo Económico de Brownsville. En este sentido, explicó cómo la junta dedicó alrededor de $400,000 para la asistencia por COVID-19 y ayudó a facilitar los préstamos de la la Administración de Pequeños Negocios (SBA, por sus siglas en inglés), brindando información a quienes lo necesitan.

Limas sugirió que los propietarios de bares que enfrentan dificultades económicas causadas por los cierres ingresen a las redes sociales y consulten las páginas de la junta, la Cámara de Comercio de Brownsville, SBA, y soliciten ayuda para encontrar recursos.

Según las pautas de la SBA, una parte de los préstamos del Programa de Protección de Pagos (PPP, por sus siglas en inglés) son perdonables si se usan dentro del plazo y los requisitos descritos por la agencia. Este es un problema donde las empresas no pueden estar abiertas. “La accesibilidad a la financiación es fenomenal. Si usted es una empresa constructora y necesita PPP, se le considera esencial, puede continuar construyendo esas viviendas”, dijo Limas.

“ Pero si usted está en la industria hotelera, no hay nada que los empleados puedan hacer. El beneficio del PPP es que una parte es perdonable, por lo que esencialmente se convierte en una subvención, pero debe utilizar los fondos. Y si no, es un préstamo. Tienes que devolverlo”.

Cada situación es diferente. En el lado positivo, el propietario dijo que las restricciones recientemente emitidas son mucho más claras que la última vez y permitirán que espacios como Las Ramblas ofrezcan opciones de aceras sostenibles a los clientes.

Y si bien algunos bares pueden llegar hasta la reapertura, otros pueden no tener propietarios que estén dispuestos a proporcionar paciencia o asistencia de alquiler. Las Ramblas está buscando opciones para volver a abrir potencialmente a principios de otoño, pero eso depende de cómo los gobiernos de la ciudad, el condado, el estado y el gobierno federal puedan responder a una crisis creciente.

En el Half Moon Saloon, Rea De Camp, hija del difunto George Ramírez — el hombre responsable de fundar el Latin Jazz Festival — se vio obligado a cerrar cuando la pandemia golpeó. “Sin el ingreso de dinero, ciertamente no había suficiente dinero para volver a abrirlo una vez que se nos permitió volver a abrirlo”, dijo De Camp.

