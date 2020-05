Eliminación de restricciones agolpa a multitudes en South Padre Island

Aglomeran playas Durante el fin de semana, las playas de la isla se llenaron de personas tras la relajación de la orden de refugio en el lugar del gobernador Greg Abbott y las restricciones comerciales el 1 de mayo

En su primera rueda de prensa después de la reapertura de las playas del Condado Cameron el último fin de semana de abril, el juez del condado Eddie Treviño Jr. dijo que se sintió aliviado — en nombre del distanciamiento social— de que no hubo una masiva y loca carrera hacia la orilla del mar. Su alivio duró una semana. El primer fin de semana de mayo, las multitudes se dirigieron a South Padre Island para llenar habitaciones de hotel y playas. Los expertos en salud acreditan que la temprana implementación del condado en las órdenes obligatorias de refugio en el lugar está manteniendo el número de casos de coronavirus relativamente bajo, aunque lo que sucedió en la isla durante el fin de semana parecía lo opuesto a eso solo basado en números absolutos. El repentino aumento de las visitas fue posible gracias a la orden del gobernador Greg Abbott, anunciada el 27 de abril, de que los restaurantes, tiendas minoristas y otros negocios podrían reabrir con una ocupación parcial a partir del 1 de mayo. Sin duda, los negocios de la isla en las últimas semanas debido a las restricciones oficiales estaban en el limbo destinadas a limitar la propagación del virus, nos complace generar ingresos muy necesarios. Ed Caum, director de la Oficina de Convenciones y Visitantes de South Padre Island, dijo que la primera semana de mayo normalmente es el comienzo de la temporada alta de la isla. El 2 de mayo, 10.866 vehículos cruzaron el puente de Queen Isabella para llegar a la isla, un número que incluía excursiones de un día y a visitantes nocturnos, dijo. Al mismo tiempo, señaló que la industria del turismo utiliza a dos personas y media por vehículo como base para estimar el número de personas. Usando la base de referencia, la isla tuvo 27,215 visitantes entrantes solo el sábado. El viernes y el domingo tuvieron 8,977 y 7,833 vehículos entrantes, respectivamente, dijo Caum. En cuanto a las preocupaciones sobre la propagación de COVID-19, dijo que las empresas de la isla están siguiendo las pautas del estado y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades en términos de desinfección de áreas, higiene personal y distanciamiento social, y señaló que las bares están cerrados aún bajo la orden del gobernador, aunque los restaurantes pueden abrir al 25 por ciento de ocupación. Roxanne Ray, presidenta y CEO de la Cámara de Comercio de SPI, dijo que la mayoría de las empresas de la isla autorizadas para abrir bajo la orden del gobernador están abriendo o trabajando para abrir de acuerdo con las pautas establecidas. “El pasado fin de semana estuvo muy ocupado, mucha gente en la isla”, afirmó. “Continuamos promoviendo conductas seguras alentadas por los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC). Nosotros también hemos difundido en gran medida los protocolos de limpieza y operación ofrecidos por los CDC. Si bien esperamos que todos estén siendo cautelosos y cumplan, las redes sociales, por supuesto, han expuesto que algunas personas están estirando las reglas”. Ray dijo que reabrir con éxito la isla, el condado y el estado “depende de que cada individuo asuma la responsabilidad personal de sus acciones, ya sea residente, visitante o propietario de un negocio, utilizando lo que todos hemos aprendido sobre COVID-19 y haciendo todo lo que podamos para limitar la propagación del virus a medida que avanzamos más allá de la cuarentena y el cierre económico”. El Dr. Joseph McCormick, experto en algunas de las enfermedades más mortales del mundo, profesor de epidemiología y fundador y ex decano del Campus Regional de la Escuela de Salud Pública de Brownsville UTHealth, ha vivido en la isla con su esposa, la epidemióloga Dra. Susan Fisher Hoch, durante 15 años. Al respecto dice que constantemente durante la pandemia del COVID-19 la reapertura de la economía sin pruebas generalizadas de la población está invitando a una catástrofe. Si bien muchas personas continuarán practicando el distanciamiento social, usarán máscaras, etc. en público, otras no lo harán hasta el punto de que prácticamente se garantiza que la cantidad de infecciones aumentará una vez que se levanten las restricciones, aseguró McCormick. “Lo hemos dicho muchas veces”, aclaró. “Habrá muchas personas que presten atención, pero habrá suficiente para que no presten atención que causará un desastre”. Así que nos estamos preparando para una nueva ola”. El martes, Abbott anunció que los salones de belleza podrían reabrir el 8 de mayo y los gimnasios el 18 de mayo, aunque los límites de ocupación estarán vigentes. McCormick cree que las empresas pueden reabrir de manera segura siempre que cumplan estrictamente con las directrices del COVID-19, pero que también deberían evaluar a sus empleados regularmente para que las interacciones sean más seguras y cómodas para el personal y los clientes por igual. El problema sigue siendo que el condado no tiene suficientes pruebas para hacerlo. Mientras tanto, las propias proyecciones de la Casa Blanca muestran que 3.000 personas mueren cada día por COVID-19 a finales de mes, una cifra que indica que el virus se está extendiendo en los Estados Unidos, subrayó McCormick. Harvard recomienda un mínimo de 150 pruebas por cada 100,000 personas, mientras que California realiza alrededor de 170 pruebas por cada 100,000, dijo. McCormick dijo que Texas está muy por debajo de las 100 pruebas por cada 100,000 personas, mientras que Brownsville tiene alrededor de 80 por cada 100,000 — aproximadamente la mitad de donde deberíamos estar — aunque elogió los esfuerzos de prueba implementados por el Condado Cameron, la Ciudad de Brownsville y la Universidad de Texas en el Valle del Río Grande. Aún así, la capacidad de prueba está muy por debajo de las pautas recomendadas, concluyó. © 2020 El Nuevo Heraldo. All rights reserved. 