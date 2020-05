Previous Next Agentes de la ley, socorristas ayudan a distribuir alimentos Un hombre espera en su automóvil mientras los oficiales del Departamento de Seguridad Pública de Texas y los oficiales del Departamento de Policía de Brownsville cargan cada automóvil con una caja de comestibles el viernes por la mañana frente al Centro de Especialidades Driscoll. Buy this photo

La policía y los socorristas ayudaron a entregar cajas con verdura y despensas las cuales colocaban dentro de los vehículos formados en fila el viernes por la mañana en la entrada del Centro de Especialidades Driscoll. La línea de automóviles que se extendía sobre Frontage Road, de regreso en el vecindario y atravesando el estacionamiento del centro médico, se formaron con casi una hora de anticipación, lo que indica una creciente inseguridad alimentaria en la comunidad. Alrededor de 50 oficiales y el personal de Driscoll, así como los organizadores de Bebo’s Angels, trabajaron juntos para distribuir aproximadamente 250 piezas de cada paquete a los residentes que esperaban hasta que se agotaran los suministros. © 2020 El Nuevo Heraldo. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

