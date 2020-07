Afrontan retos estudiantes de medicina

A medida que el nuevo coronavirus se extendió por el Valle del Río Grande, la última clase de estudiantes de medicina del Valle del Río Grande de la Universidad de Texas lideraron un esfuerzo para posponer su tradicional ceremonia de bata blanca — la primera vez que muchos de estos estudiantes juran convertirse en médicos — hasta que puedan estar a salvo juntos.

Eso podría ser meses, o incluso un año o dos a partir de ahora, algunos de ellos especulan. Pero tanto los estudiantes como la facultad ven los cambios necesarios para adaptarse a esta nueva realidad como una fuerza impulsora para trabajar juntos, trabajar más duro y enfocarse en abordar las necesidades médicas únicas del Valle en un momento de crisis.

No es ningún secreto que el Valle del Río Grande tiene una de las tasas más altas de diabetes, enfermedades cardíacas, hipertensión y obesidad en el país. En una orientación de Zoom para la clase de la escuela de medicina de 2024 el miércoles por la mañana, el Dr. John H. Krouse, decano de la escuela de medicina de UTRGV llamó la atención sobre la necesidad de médicos en el área.

“ Tenga en cuenta que tendrá una oportunidad increíble para aprender a cómo cuidar a los pacientes en un entorno que tradicionalmente ha tenido recursos limitados, en un entorno en el que los pacientes no han tenido un acceso excepcional a la atención. Tenemos una de las tasas de pobreza más altas del sur de Texas en el país. Estamos entre la proporción más pobre de médicos de atención primaria por paciente en el país ”, dijo.

Más tarde, Krouse citó las altas tasas de enfermedades crónicas, incluidas la diabetes y la obesidad en las comunidades del Valle del Río Grande — la cual según el decano se encuentran en algunas de las tasas más altas del mundo. En medio de una pandemia, esto se traduce en un enfoque en la empatía y en aprender a tratar la totalidad del paciente para su bienestar general.

"Aprenderán mucho a lidiar con los problemas emocionales que enfrentan muchos pacientes — con la ansiedad, con la incomodidad que tienen al no saber exactamente qué les depara el futuro. Es un momento en el que creo que pasarás tanto tiempo escuchando como diagnosticando", dijo Krouse.

La universidad se está adaptando, desarrollando herramientas para el aprendizaje en línea y experiencias simuladas, un nuevo desafío para las 155 escuelas de medicina en los Estados Unidos. Los factores estresantes que vienen con un cambio inesperado son desalentadores, pero los estudiantes de la Clase de 2024 expresaron su gratitud por poder aprender y servir a su comunidad.

"Por muchas cosas me dieron ganas de ser médico", dijo Cecilia Salinas Domene, una nativa de Brownsville que está estudiando una carrera en nutrición. Domene fue diagnosticada con artritis reumatoide alrededor de los 10 años. El reumatólogo pediátrico y los médicos locales la remitieron a Victoria, obligando a la familia a conducir horas para citas.

“ Cuando era niña, me di cuenta de que si hubiera un reumatólogo pediátrico en el Valle, sería mucho más fácil. No tendría que faltar a la escuela y mis padres no tendrían que faltar al trabajo", recordó.

Domene dejó el Valle para completar su licenciatura en UT Austin, y finalmente regresó para abordar la escasez de médicos en el hogar. “Siempre sentí como que tenía que regresar aquí. Sentí que no era justo abandonar el Valle sabiendo que había un problema que podía solucionar ", dijo.

Otro nativo de Brownsville, Ed Alvarado, se mudó a Edinburg (donde se encuentra el campus de la escuela de medicina) después de pasar un par de años internado en un hospital en San Antonio, donde ayudó a niños con discapacidades de aprendizaje. Al crecer, Alvarado dijo que no estaba relacionado con el sentimiento de que abandonar el Valle era la única opción para tener éxito.

