Adolescente de Brownsville gana concurso

Andrés ganó por su idea de crear un día de donaciones en toda la ciudad, orientado a proporcionar ropa, zapatos, productos de higiene personal y alimentos a cualquier persona que lo necesite.

“El Rep My City Challenge permitió a los jóvenes pensar de manera diferente y usar su imaginación para tener un impacto positivo a nivel local”, dijo Joe Beauprez, director de marketing de Pop-Tarts. “El concepto de Andrés aborda las necesidades reales de nuestra comunidad, de una manera simple y bien pensada”.

Andrés ha estado trabajando con United Way del sur del Condado de Cameron para crear y ejecutar este evento que tendrá lugar a finales de este año. “Estamos muy contentos de escuchar que uno de nuestros voluntarios estrella fue galardonado con esta gran oportunidad”, dijo Wendy De León, coordinadora de comunicación y eventos, United Way of Southern Cameron County. “La colaboración es clave cuando se trata de proyectos importantes como este y estamos felices de contar con el apoyo de muchos socios de la comunidad”.

Los miembros del comité para este proyecto incluyen a Jessica González, madre voluntaria del Distrito Escolar Independiente