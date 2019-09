La directora de Porter Early College High School Mary Solis sorprendió a los estudiantes en la primera reunión del año cuando presentó a Yiovanna Monserrat Rangel como un ejemplo de cómo tener una actitud positiva.

“La llamé y ella cruzó el gimnasio hasta la mitad y todos se callaron”, dijo Solís la semana pasada. “Hablé sobre sus luchas, cómo, a pesar de su discapacidad y con lo que tiene que lidiar y lo difícil que es para ella caminar, a veces tomó algo muy negativo y lo cambió, y lo mató con este libro y cómo esta lucha hace es una persona más fuerte”.

Yiovanna nació con parálisis cerebral, que afecta sus habilidades motoras pero no su capacidad cognitiva. Pasó el verano escribiendo “My Struggles Made Me Stronger”. El libro está disponible en Amazon.com y en línea en Barnes and Noble. Ella tendrá una firma de libros el 25 de septiembre en la sucursal principal de la Biblioteca Pública de Brownsville en Central Boulevard.

“Estoy muy orgullosa de ella. Les dije que podría estar molesta y enojada, pero en cambio lo cambió y ayudará a otros niños “, dijo Solís. “Todos la conocen por su personalidad y su perspectiva de la vida. Ella es tan positiva”.

“Lo escribí durante el verano”, dijo Yiovanna. “Habla de mis luchas, situaciones en las que he estado, y habla de cómo las he superado con la ayuda de mi familia y amigos”.

Un ejemplo es el problema que solía tener para llegar a clase a tiempo. La solución fue dejar una clase cinco minutos para pasar a la siguiente para que no estuviera en los pasillos cuando hay tanto tráfico.

Otra estaba haciendo todo su trabajo de clase y tarea en una computadora portátil. Yovanna comentó que su parálisis cerebral limita su habilidad para escribir en el sentido tradicional pero que le va mucho mejor en la computadora.

Además mencionó que escribió el libro por dos razones: “motivar a otros y que la gente aprenda desde mi perspectiva para que puedan ver las cosas desde mi punto de vista”.

El libro está disponible en español e inglés. Ella se conectó con el editor, EM Editorial aquí en Brownsville, e hicieron la traducción, dijo.

Trabajaron juntos preparando su manuscrito original para imprimir y pasando revisiones y correcciones de un lado a otro en una unidad USB. Recibió la primera copia impresa del libro la última semana de vacaciones de verano. Fue impreso en Los Ángeles. Ahora está esperando que llegue el primer envío de libros.

Después de la secundaria, Yiovanna planea asistir a la universidad. En este momento su primera opción es Texas A&M University in College. “En este momento es entre el campo de la medicina o convertirse en un terapeuta ocupacional”, dijo.

Uno de los temas principales es cómo ella y su hermana gemela Yulianna, que no tiene la discapacidad, fueron comparadas mientras crecían.

“Ella puede hacer algunas cosas que yo no puedo hacer y yo puedo hacer cosas que ella no puede hacer”. Me expreso mejor por escrito”, dijo.

