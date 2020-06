3 residentes de Pharr mueren por COVID-19

El Condado de Hidalgo anunció que tres mujeres de Pharr con afecciones subyacentes murieron el lunes por complicaciones de COVID-19, lo que elevó el número de muertes del condado a 15.

Un comunicado del condado dice que los casos no estaban relacionados e involucraron a una mujer de unos 40 años y dos mujeres de 80. Dice que las dos mujeres mayores eran parte de un grupo, lo que significa que probablemente contrajeron el virus de alguien que conocían.

"Este es un día especialmente trágico", escribió el juez del condado Richard F. Cortez en el comunicado. “No solo porque este virus contribuyó a la muerte de tres de nuestros vecinos, sino también porque las dos víctimas mayores y más vulnerables probablemente conocían a la persona que los infectó. Ese es el peligro de este virus. Puede ser contratado por alguien más joven y saludable, y luego transmitirse a alguien mayor y más vulnerable. Extiendo mis sinceras condolencias a estas familias que han perdido seres queridos ".

Además de las tres muertes, el condado confirmó 62 casos más de COVID-19 el lunes, con un total de 1,112.

Los nuevos casos tenían edades comprendidas entre los 20 y los 70 años, incluidos 27 hombres y 35 mujeres de Weslaco, Hidalgo, Pharr, McAllen, Mission, Alamo, Edinburg, Mercedes, San Juan, Alton, Donna y lugares no revelados.

De ellos, 69 han sido hospitalizados y nueve están siendo tratados en unidades de cuidados intensivos. Una docena de personas fueron liberadas del aislamiento el lunes, dejando el total de casos activos en 571 con 1,529 pruebas pendientes.

El Condado de Cameron confirmó 40 casos adicionales de coronavirus el lunes por la noche, elevando el total allí a 1,178.

21 personas adicionales se recuperaron el lunes, elevando esa cifra a 781, según un comunicado del condado.

El Departamento de Atletismo de San Benito CISD confirmó en un comunicado que uno de sus estudiantes dio positivo por COVID-19.

"Este caso no fue contratado en el campus", decía una carta del director atlético Dan Gómez. "Si no recibe una segunda llamada telefónica de seguimiento a esta carta, es probable que su estudiante no haya estado en contacto directo y, por lo tanto, no esté en el grupo de mayor riesgo".

La carta dice que a los estudiantes en contacto con el individuo ya se les ha pedido que se aíslen por dos semanas y que los atletas serán monitoreados con cuestionarios semanales y controles diarios de temperatura.

El Departamento de Atletismo de San Benito CISD confirmó en un comunicado que uno de sus estudiantes dio positivo por COVID-19.

"Este caso no fue contratado en el campus", decía una carta del director atlético Dan Gómez. "Si no recibe una segunda llamada telefónica de seguimiento a esta carta, es probable que su estudiante no haya estado en contacto directo y, por lo tanto, no esté en el grupo de mayor riesgo".

La carta dice que a los estudiantes en contacto con el individuo ya se les ha pedido que se aíslen por dos semanas y que los atletas serán monitoreados con cuestionarios semanales y controles diarios de temperatura.

"Si cree que su estudiante atleta tiene síntomas de fiebre, tos, falta de aliento, dolor de garganta o contacto con alguien con COVID-19, comuníquelo con el Departamento de Deportes y mantenga a su estudiante en casa", escribió Gómez.

El Condado de Starr también vio más casos de COVID-19 el lunes, confirmando otras 19 pruebas positivas que elevaron el total a 146, según el Dr. José Vázquez, la autoridad de salud del condado.

De los nuevos casos, 12 son mujeres y siete son hombres, con edades comprendidas entre los 19 y los 77 años.

Al menos 35 de los casos reportados anteriormente en el Condado de Starr ya no están activos y una persona con la enfermedad ha muerto.