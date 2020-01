UTRGV vence a Cal Baptist en juego de apertura de la WAC

EDINBURG - Después de caer en cinco juegos consecutivos para cerrar los juegos fuera de la conferencia, UTRGV eligió un buen momento para recuperarse a lo grande.

Vaqueros (6-8, 1-0) irrumpieron ante California Baptist (8-8, 0-2) el sábado en el UTRGV Fieldhouse para ganar su primer partido en la Western Athletic Conference, 87-68.

La ofensiva de UTRGV estableció un récord del programa de mayoría de puntos anotados en un juego en la WAC, rompiendo el récord anterior de 84 establecido en 2016 contra Chicago State.

Defensivamente, el enfoque de Vaqueros era limitar las marcas de 3 puntos de los Lancers, ya que habitualmente alcanzan los dos dígitos. UTRGV se aseguró y logró su objetivo manteniendo a CBU a solo tres canastas desde lo profundo en cada mitad.

“Este es uno de los mejores equipos de la liga”, dijo el entrenador de UTRGV Lane Lord sobre CBU. “Nuestro objetivo era mantenerlas por debajo de tres 3 puntos a la mitad. Eso es exactamente lo que hicimos. Por lo general, hacen 11 o 12. Pienso que nuestra defensa realmente impulsó a nuestra ofensiva. ... Para que podamos anotar tantos (puntos) y luego realmente mantenerlas bajo control, nos da mucha confianza”.

Vaqueros jugaron con una ventaja de 16-14 después del primer cuarto, pero alcanzaron su ritmo durante el segundo.

La carrera de UTRGV comenzó con tres puntos consecutivos de la poste Desirea Buerge, que encendió la ofensiva de Vaqueros.

Buerge, una estudiante graduada de Webb City, Missouri, igualó el total de su temporada en triples hechos con el par, lo que permitió a otras compañeras de equipo ponerla en marcha desde abajo del tablero.

La delantera Zhane Templeton siguió con sus triples consecutivos, mientras que Amara Graham y Trelynn Tyler también anotaron de 3 para un total de seis durante el segundo cuarto, permitiendo que UTRGV tomara una ventaja de 45-27 en el vestidor.

“Creo que Desirea es una gran bujía para nosotros. Al ella anotar de tres de forma consecutiva, buscamos a Zhane y la volvimos a encontrar. Eso es algo que realmente intentamos predicar: cuando alguien está en su momento, sigamos dándole la pelota. Y Zhane estuvo en su momento todo el juego”, dijo Lord.

Buerge terminó con 12 puntos, cinco rebotes y dos asistencias, mientras que Templeton, nativa de Dallas, terminó con su total más alto en UTRGV con 17 puntos, convirtiéndo cinco tiros de largo para llegar allí.

“Creo que fue un muy buen esfuerzo de equipo, y solo me aseguré de hacerlo que cada vez que mis compañeras de equipo me lo pedían”, dijo.

En una carrera de CBU durante el tercer cuarto casi redujo la ventaja de UTRGV a un solo dígito, pero Jordan Agustus surgió para los Vaqueros en la recta final cuando registró 10 puntos y 15 rebotes y agregó tres bloqueos en el extremo defensivo. Fue el segundo juego de Agustus después de estar sentada cinco partidos seguidos.

“Fue difícil regresar después de un par de partidos perdidos, pero confío en mis compañeras de equipo para que me ayuden a superarlo, y mi cuerpo técnico me ayudó a superarlo”, dijo. “Tener un ambiente tan bueno y la gente que me rodea, me ayuda a volver incluso mejor que antes”.

El siguiente paso para UTRGV son dos juegos en la WAC contra Kansas City-Missouri el jueves a las 7 p.m. y ChicagoState el sábado a la 1 p.m.