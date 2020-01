UTRGV aplasta a Chicago State con juego físico

EDINBURG — UTRGV Vaqueros entraron en su segundo partido en casa del año nuevo contra Chicago State Cougars buscando generar un impulso positivo en el juego de la Western Athletic Conference.

Después de un comienzo un poco lento, los Vaqueros aceleraron físicamente y se lanzaron a una carrera de 11-2 para romper el juego en el camino hacia una victoria de 87-63 sobre los Cougars el sábado por la noche, en el UTRGV Fieldhouse.

La victoria marca la segunda victoria de UTRGV en la WAC en tres días, la cuarta victoria consecutiva en casa y su noveno triunfo consecutivo sobre Chicago State.

“Pienso que salimos, jugamos bien y subimos otro nivel desde el último partido”, dijo el entrenador en jefe de UTRGV, Lew Hill. “En este momento, estamos mejorando. Como dije antes del último juego, estamos haciendo un buen trabajo para mejorar, estábamos (jugando) afuera, y no había victorias. ... Ahora que estamos sanos, estamos empezando a encontrar un ritmo, eso es bueno”.

Los Vaqueros obtuvieron su separación inicial de los Cougars gracias a una rápida serie de 3 puntos por manos del guardia Jordan Jackson y el delantero principal Lesley Varner. Finalmente, el equipo terminó el juego anotando nueve de 24 de sus tiros desde detrás del arco dirigido por Jackson, quien anotó el 60 por ciento de sus intentos de 3 puntos.

“Fue realmente grande”, dijo Varner sobre los tiros de 3 puntos de su equipo. “Simplemente nos hizo volver a luchar y terminar el juego fuerte sin sentirnos cómodos con la ventaja que teníamos”.

UTRGV continuó aprovechando su ventaja inicial al brindar un nivel adicional físico en ambos extremos de la duela.

Ofensivamente, el equipo se llevó a los defensores de los Cougars, al iniciar el contacto, poniendo a Chicago State en problemas de faltas y convirtiendo el 76.2 por ciento de sus intentos de tiro libre. Defensivamente, el estilo de juego rápido y duro de los Vaqueros ayudó a generar varias pérdidas de balón y puso nerviosa a la ofensiva contraria.

“Siempre nos aseguramos de lograr nuestros tiros libres”, dijo Varner. “Después de la práctica, nos aseguramos de lanzar 25 tiros libres antes de abandonar el gimnasio para poder lograrlos en el juego”.

“No habíamos sido físicos en el pasado. Habíamos estado siendo empujados, golpeados y perdiendo la pelota”, dijo Jackson. “En eso nos hemos centrado: mantenernos bajos, ser fuertes, jugar con una base sólida. Esta noche, les dimos el aspecto físico e intentamos golpearlos antes de que pudiéramos ser golpeados. Funcionó a nuestro favor.

UTRGV sacó una ventaja de 43-28 al descanso después de liderar por hasta 17 en el cuarto inicial. Los Vaqueros se mezclaron defensivamente para comenzar el segundo cuarto, alternando entre presionar físicamente en la cancha y con un agresivo juego de hombre a hombre.

El cambio en los esquemas resultó con dividendos, ya que condujo a 15 robos para UTRGV, que anotó 22 puntos de pérdidas de balón y evitó que los Cougars reunieran cualquier consistencia ofensiva.

“Nos enorgullecemos de la defensa. La defensa ha estado arriba y abajo; hemos tenido algunos juegos realmente buenos y hemos tenido algunos juegos realmente malos”, dijo Jackson. “Esta noche fue definitivamente una de esas buenas en el lado defensivo. Nos recuperamos bien, obtuvimos muchos robos y empujamos la pelota en la transición”.

Los Vaqueros también pudieron atravesar la defensa de Chicago State y terminar alrededor del aro. Esas miradas cercanas permitieron al equipo en su conjunto disparar un eficiente de 47.7 por ciento.

“Me encanta, me encanta, me encanta”, dijo Hill. “Tuvimos 24 asistencias, lo que significa que tuvimos mucha gente haciendo jugadas. El problema y desafío para estos muchachos, especialmente a los guardias, cuando no recibimos 15-20 asistencias perdemos porque Javon (Levi) es el único que hace jugadas. Todos los demás guardias también tienen que hacer jugadas y no solo se trata de anotar, también tienes que hacer jugadas para tus compañeros de equipo”.

UTRGV lideró hasta por 31 en el segundo tiempo y extendió la riqueza ofensivamente. Varner obtuvo 21 puntos y ocho rebotes, mientras que Jackson aportó 18 puntos y cuatro robos y el base junior Javon Levi acumuló seis puntos y 10 asistencias.

La victoria fue la mayor de los Vaqueros sobre un oponente de la División I esta temporada y aumenta su récord de conferencia a 2-1 en el año, lo que los coloca en la búsqueda de una carrera por el título de la WAC de la temporada regular.

“Ir hacia adelante, la conferencia está en todas partes en este momento, por lo que estamos tratando de encontrar nuestro lugar ahora”, dijo Jackson. “Con suerte llegaremos a ese lugar número 1”.

Los Vaqueros volverán a la cancha para embarcarse en un viaje de carretera de dos juegos que contará con juegos contra Seattle U el jueves a las 9 p.m. y Utah Valley el sábado a las 3 p.m. antes de su próximo partido en casa contra Nuevo México State el 25 de enero a las 7 p.m.