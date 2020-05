UIL publica pautas para regreso limitado de deportes de preparatorias y secundarias

Previous Next UIL La UIL publicó las pautas para el regreso de los programas de fuerza y acondicionamiento de verano y prácticas deportivas. Buy this photo

La University Interscholastic League publicó las pautas el viernes por la tarde para el regreso de los programas de fuerza y ​​acondicionamiento de verano y prácticas deportivas específicas, que permitirán a los estudiantes atletas en todo Texas volver a una acción limitada a partir del 8 de junio. La UIL canceló inicialmente todos los deportes y actividades de primavera debido a la nueva pandemia de coronavirus el 17 de abril después de que el gobernador Greg Abbott anunciara que las escuelas permanecerían cerradas al aprendizaje en persona durante el resto del año. Ahora, la UIL ha dado el primer paso para recuperar el atletismo de secundaria y preparatoria, aunque de manera limitada. “Somos cautelosamente optimistas sobre el comienzo de los programas de fuerza y ​​acondicionamiento de verano y las prácticas de banda que permitan a los estudiantes volver a trabajar con sus entrenadores y directores en preparación para el año escolar 2020-2021”, dijo el Dr. Charles Breithaupt, director ejecutivo de UIL. “Si bien estamos ansiosos por reanudar las actividades de la UIL, debemos hacerlo con cuidado, deliberadamente y entendiendo que se necesitan ajustes importantes para garantizar la seguridad. Los requisitos describen un enfoque diseñado para ayudar a las escuelas a mitigar el riesgo al tiempo que garantiza que los estudiantes estén físicamente preparados para regresar a las actividades en el otoño, si las pautas estatales y federales lo permiten”. Un comunicado de prensa del viernes de la UIL afirma que “las escuelas pueden usar su discreción al considerar si ofrecen o no programas en persona, y las áreas del estado que enfrentan desafíos relacionados con COVID-19 deben consultar con los funcionarios de salud locales para determinar qué restricciones adicionales, si las hay, deben agregarse a estas pautas. Se alienta a las escuelas que decidan seguir adelante con la oferta de actividades en persona a hacerlo con cuidado y con vigilancia, asegurando que los requisitos de seguridad descritos en este enfoque se cumplan responsablemente para mitigar el riesgo”. Algunos puntos destacados de las pautas de la UIL incluyen: • La asistencia a los entrenamientos debe ser opcional para los estudiantes y cumplir con las reglas de Fuerza y ​​Acondicionamiento de Verano y la Instrucción de Habilidad Deportiva Específica. • Durante los entrenamientos, las escuelas deben tener al menos un miembro del personal por cada veinte estudiantes que asistan para garantizar que se apliquen medidas apropiadas de distanciamiento social, higiene y seguridad. • Las escuelas deben tener desinfectantes para manos o estaciones de lavado de manos disponibles en el área de entrenamiento. Se debe alentar a los estudiantes y al personal a usarlo con frecuencia. • Todas las superficies en las áreas de entrenamiento deben desinfectarse completamente a lo largo y al final de cada día. • No se puede lavar la ropa ni las toallas en el sitio ni compartirlas durante los entrenamientos. • No puede haber agua o comida compartida. • Antes del comienzo de los entrenamientos de verano, y al comienzo de cada semana de entrenamientos de verano, las escuelas deben considerar realizar una evaluación previa de todos los estudiantes para detectar síntomas de COVID que puedan experimentar ellos u otras personas que viven en su casa. Esto se puede completar por teléfono antes del primer día de entrenamiento, en persona o por escrito. Los estudiantes y el personal deben autoevaluarse todos los días para detectar los síntomas de COVID-19 por ellos y los miembros de su familia. Las escuelas deben considerar tomar la temperatura de cada estudiante cada día al comienzo de las sesiones de acondicionamiento, si es posible. • Los entrenadores escolares pueden llevar a cabo sesiones de fuerza y acondicionamiento y la instrucción de destrezas específicas del deporte para los estudiantes en los grados 7-12 desde esa zona de asistencia de entrenadores. • Una sesión de fuerza y ​​acondicionamiento no será por más de dos horas consecutivas al día, de lunes a viernes, y un estudiante no deberá asistir a más de una sesión por día. • La instrucción de habilidades específicas para deportes se puede llevar a cabo además de la(s) sesión(es) de fuerza y ​​acondicionamiento, y un estudiante no deberá asistir a más de 90 minutos por día de instrucción de habilidades específicas de deportes con no más de 60 minutos por día en un deporte determinado, de lunes a viernes. • No se pueden realizar simulacros competitivos que involucren a uno o más estudiantes en ofensiva contra uno o más estudiantes a la defensiva. • Si se identifica un caso positivo entre un participante en estas actividades de verano, ya sea personal o estudiante, el grupo al que ese personal o estudiante fue asignado y en contacto debe ser eliminado de las sesiones mientras todos los miembros del grupo se autoaislan. Si la persona confirmada regularmente tuvo contacto cercano fuera de un solo grupo, entonces todos los estudiantes y el personal con quienes la persona confirmada tuvo contacto cercano serán eliminados de los entrenamientos durante dos semanas. • Puede encontrar las pautas completas de práctica de fuerza y ​​acondicionamiento de verano y banda de marcha de la UIL visitando www.uiltexas.org. © 2020 El Nuevo Heraldo. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

