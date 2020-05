Trabaja UIL por retorno limitado para el 8 de junio

Posted:

El lunes, después del anuncio del gobernador de Texas, Greg Abbott, indicando que los deportes profesionales, los campamentos deportivos juveniles y las ligas pequeñas pueden regresar en el estado con restricciones a partir del 31 de mayo, la University Interscholastic League (UIL) dio el primer paso para recuperar el deporte de preparatoria. En un correo electrónico enviado a los directores de atletismo y entrenadores de Texas el martes por la mañana, la directora de atletismo de la UIL, Susan Elza, dijo que la UIL planea permitir que comiencen los entrenamientos limitados de fuerza y ​​acondicionamiento después de la primera semana de junio. Un plan formal de la UIL se lanzará en un futuro próximo. “La UIL está al tanto del anuncio del gobernador Abbott ayer. Actualmente estamos trabajando, y hemos estado trabajando, con los funcionarios estatales apropiados para permitir que las escuelas comiencen con fuerza y ​acondicionamiento limitados del verano el 8 de junio de 2020. Tan pronto como tengamos los detalles de ese plan, lo entregaremos a las escuelas para darles tiempo para planificar y prepararse para traer a los estudiantes de regreso al campus para estos propósitos. Esperamos que se revelen esos detalles esta semana”. La UIL canceló inicialmente todos los deportes y actividades de primavera el 17 de abril después de que el gobernador Abbott anunció que las escuelas permanecerían cerradas al aprendizaje en persona durante el resto del año debido a la nueva pandemia de coronavirus. Ahora, parece que el deporte está en camino de regresar más temprano que tarde. Esto podría alistar el camino para que los deportes de otoño regresen a tiempo para el año escolar 2020-21, que comienza con el fútbol y el voleibol el 3 de agosto. © 2020 El Nuevo Heraldo. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

Posted in Deportes on Tuesday, May 19, 2020 5:23 pm.