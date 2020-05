Texans-Chiefs inaugura campaña de la NFL el 10 de septiembre

Previous Next NFL Schedule Football El próximo 10 de septiembre los Chiefs de Kansas City recibirán a los Texans de Houston, en lo que será el partido inaugural de la campaña de la NFL. Buy this photo

Los Chiefs de Kansas City comenzarán la defensa de su título del Super Bowl el 10 de septiembre, cuando reciban a los Texans de Houston, en lo que será el partido inaugural de la campaña de la NFL, siempre y cuando lo permita la pandemia de coronavirus. En 2019, los Texans ganaron un partido de la temporada regular en el Arrowhead Stadium. Pero en la misma sede, dilapidaron una ventaja de 24-0 para quedar eliminados en la ronda divisional de los playoffs. Del calendario para el fin de semana que marcará el comienzo de la campaña llama también la atención el debut de Tom Brady con Tampa Bay, enfrentando a Drew Brees y a Nueva Orleáns el 13 de septiembre. Será el primer duelo entre quarterbacks de más de 40 años en la historia de la NFL. La inauguración del SoFi Stadium en el área de Los Ángeles está pautada para ese mismo domingo, pero por la noche, cuando los Rams sean anfitriones de los Cowboys. El Allegiant Stadium de Las Vegas se estrenará el 21 de septiembre, un lunes por la noche, cuando los Raiders se midan con Brees y los Saints. Los 32 equipos divulgaron sus calendarios el jueves por la noche. Poco después, la NFL daría a conocer el cronograma completo de 2020. El calendario de la NFL, las actividades del receso entre campañas y la pretemporada deben considerarse algo tentativo, ante la prohibición actual de grandes concentraciones de gente por la crisis mundial de salud. Pero el comisionado Roger Goodell ha enfatizado que la liga se prepara para una temporada normal, con algunos planes de contingencia. "La liga y los clubes han estado en contacto con las autoridades relevantes en el nivel local, estatal y federal, y continuarán estándolo", dijo Brian McCarthy, portavoz de la NFL. La tradicional doble cartelera en el primer lunes de la temporada estará conformada por la visita de Pittsburgh a los Giants de Nueva York, quienes cuentan con el entrenador debutante Joe Judge, y por el encuentro en que Denver recibirá a Tennessee. "El principal aspecto positivo es que nos preparamos para jugar fútbol (americano). Eso es lo más grande", dijo Judge. "Una vez que tiene el calendario, esto comienza a moverse un poco más rápido dentro de tu mente, en términos de prepararte para lo que tienes enfrente". Joe Burrow, la primera selección general del draft, debutará en campaña regular con los Bengals en casa, frente a los Chargers y Justin Herbert, el sexto reclutado durante la ceremonia que se realizó en abril a manera de teleconferencia. En la semana 13, los Bengals enfrentarán al otro preciado quarterback novato, Tua Tagavailoa, de los Dolphins de Miami. Nueva Inglaterra estará sin Brady como quarterback en un partido inaugural apenas por segunda ocasión desde 2001. El astro fue suspendido durante los primeros cuatro encuentros de 2016. Los Patriots recibirán a Miami en el primer domingo de la temporada. En el Día de Acción de Gracias, el programa incluye los duelos de Houston en Detroit y Washington en Dallas. Por la noche, chocarán dos de los rivales más fieros en la liga, cuando Baltimore visite a Pittsburgh. Durante la recta final de la campaña, habrá partidos programados para el sábado por la noche, pero los rivales no se han definido todavía, con el objetivo de que la NFL tenga flexibilidad para decantarse por encuentros atractivos. Es algo que la liga ha implementado ya en otros años. Un duelo en los albores de la temporada que seguramente captará mucha atención confrontará a los últimos dos Jugadores Más Valiosos de la liga, Patrick Mahomes y Lamar Jackson. Los Chiefs enfrentan a los Ravens en el lunes por la noche de la semana 3, en Kansas City. Tanto Baltimore comoKansas City tendrán cinco partidos nocturnos en la temporada, lo mismo que Nueva Inglaterra, Dallas, Green Bay, TampaBay, San Francisco y los Rams. En cambio, Detroit y Washington no jugarán una sola vez en el horario de mayor audiencia televisiva. La NFL había cancelado ya las visitas que tenía previstas a Gran Bretaña y México, debido a la incertidumbre causada por la pandemia. © 2020 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

