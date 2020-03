Suspenden competencias de NCAA y WAC por preocupaciones del coronavirus

La Western Athletic Conference anunció la suspensión inmediata de todas las actividades deportivas de la conferencia hasta nuevo aviso debido a preocupaciones con respecto al brote de COVID-19, o nuevo coronavirus, según un comunicado de prensa de las oficinas de la conferencia el jueves por la tarde.

La noticia se produce inmediatamente después de que la WAC también eligiera cancelar los torneos de la conferencia de básquetbol varonil y femenil programados para este fin de semana en Las Vegas y justo antes de que la NCAA anunciara que cancelaría todos los campeonatos de deportes de primavera e invierno, incluido el torneo de básquetbol de la NCAA o March Madness.

“No creo que ninguno de nosotros haya anticipado estar aquí hace 24 horas o hace 48 horas cuando todos llegamos aquí”, dijo el comisionado de la Western Athletic Conference, Jeff Hurd, en una conferencia de prensa en Las Vegas. “Obviamente, lo que sucedió no tiene precedentes. Son aguas desconocidas para todos. Cómo llegamos aquí comenzó la semana pasada, pero realmente comenzó anoche y llevó a la decisión que tomamos hoy de cancelar el resto del torneo de básquetbol varonil y femenil de la WAC. Además de eso, nuestra junta directiva a principios de esta mañana votó para suspender todos los deportes y campeonatos de la conferencia de primavera por un período de tiempo indefinido en espera de más información”.

La decisión de la WAC se tomó después de una reunión de la junta directiva previamente programada para el jueves temprano que incluyó a los funcionarios de la WAC y los presidentes de universidades y directores deportivos de las nueve instituciones miembros de la conferencia. Herd hizo hincapié en que las instituciones miembros estaban “muy involucradas” en el proceso de toma de decisiones.

“Hoy nos encontramos en una situación en la que ninguno de nosotros conoce el alcance del peligro que existe. No es algo que puedas ver; no lo sabemos”, dijo Herd. “Si vamos a cometer un error, lo haremos con precaución y podemos ser acusados de ultra precaución, pero si ese es el caso, entonces que así sea. Creo que tomamos la decisión correcta, y creo que tomamos la única decisión disponible que tenía sentido”.

La decisión de la conferencia se produce en medio de una serie de decisiones similares tomadas el jueves por varias otras conferencias universitarias y ligas deportivas profesionales.

A última hora de la noche del miércoles, la NBA, la NBA G League y la WNBA eligieron posponer el resto de sus temporadas después de que un jugador del Utah Jazz dio positivo al virus COVID-19. El jueves por la mañana, todas las conferencias universitarias importantes, incluidas ACC, Big Ten, Big 12, Pac-12 y SEC, tomaron la misma decisión que la WAC de cancelar sus respectivos campeonatos de conferencias de básquetbol.

La MLS y la NHL también se apresuraron a seguir el jueves, y la MLB también decidió retrasar el día de apertura y cancelar el resto del entrenamiento de primavera, según múltiples informes.

Hurd dijo que tan recientemente como el miércoles por la noche, la conferencia y sus instituciones miembros estaban considerando planes alternativos para jugar el torneo según lo programado sin bandas, porristas y fanáticos o posponer el torneo hasta una fecha posterior. Sin embargo, finalmente dijo que fue una decisión fácil de tomar para la liga debido al riesgo de seguridad que representa para los estudiantes atletas.

“No creo que nadie quisiera cancelar el torneo. En un escenario mundial perfecto, quieres jugar por muchas razones, particularmente para los estudiantes atletas que juegan”, dijo Herd. “Pero por esa razón, también, la decisión de cancelar realmente no fue una decisión difícil. Realmente no había otra decisión que tomar. Seguimos mirando toda la imagen y nuestros esfuerzos, discusión y decisión que esta mañana se basaron únicamente en lo que es mejor para los estudiantes atletas involucrados, tanto a corto como a largo plazo. Eso hizo que la decisión fuera bastante fácil”.

Herd se apresuró a desmentir el rumor de que un jugador de básquetbol de la WAC no identificado había contraído el coronavirus, y en cambio señaló que el jugador no identificado en cuestión recibió una prueba negativa del virus. El nombre del jugador fue ocultado debido a problemas de privacidad y médicos.

“Creo que es más adecuado decir que no hubo ninguna indicación para el individuo involucrado de que hubo alguna indicación de coronavirus para ese individuo en particular”, dijo.

La decisión se tomó rápidamente y se puso en marcha inicialmente el miércoles por la noche en medio de los cuartos de final del torneo de básquetbol femenil de la WAC en la Orleans Arena. La liga se movió rápidamente para cancelar el juego final de la noche, que estaba programado en un inicio para jugarse el jueves por la mañana antes de la decisión de la conferencia de cancelar el torneo directamente.

“Cuando entramos en esa reunión esta mañana, no sabía cuál sería el resultado”, dijo Herd. “Me di cuenta, y en realidad un par de miembros de mi personal se dieron cuenta antes de que yo lo hiciera, de un posible problema médico en algún momento durante el tercer juego que necesitábamos investigar. No puedo darte un tiempo específico porque no lo recuerdo, pero fue en algún momento durante la primera mitad de ese tercer juego. Eso llevó al aplazamiento del cuarto juego en ese momento y así fue como sucedió”.

La decisión de la conferencia tendrá un efecto dominó en toda la liga y sus instituciones miembros en el futuro previsible.

Cal State Bakersfield, que está programado para unirse a la Big West Conference al comienzo del año académico 2020-21, tendrá efectivamente su mandato WAC concluido antes de lo previsto.

Además, la WAC puede perder cientos de miles, si no es que millones, de dólares por la cancelación de su torneo de básquetbol y el aplazamiento de cualquier deporte y campeonato de primavera. Los ingresos perdidos por los ingresos de entradas y los patrocinios tendrán un efecto directo en la situación financiera de la conferencia y probablemente también disminuirán los pagos para cada una de sus instituciones miembros, fondos que se utilizan para financiar las operaciones del departamento de atletismo.

“Ni siquiera podía comenzar a decírtelo”, dijo Herd, sobre el impacto financiero de la decisión de la liga. “Esa es una de esas cosas que llevará algún tiempo. Hay una serie de problemas relacionados con eso. No son solo reembolsos de boletos y ventas de boletos, son patrocinios y otras cosas. Simplemente no hemos tenido el tiempo y, francamente, ni siquiera era una preocupación. Tomamos la decisión y no fue algo que influyó en eso, ya sea una gran pérdida de dinero, ninguna pérdida o lo que sea. Eso no fue parte de nuestra consideración”.

Herd también señaló que las discusiones entre la conferencia y los administradores de escuela fueron más allá de la competencia atlética para abordar los efectos del COVID-19 en el campus de cada institución respectiva, así como sus planes para combatir la mayor propagación del coronavirus.

“Pudimos tener una buena aportación de (nuestros presidentes universitarios) y nuestros directores atléticos sobre esto. Mientras hablabamos sobre esto, las conversaciones incluso se extendieron a lo que está sucediendo en los campus individuales y cómo están manejando sus (situaciones) hacia adelante. ¿Van a tener clases en el campus? ¿Van a estar en línea? ¿Están cerrando? ¿Qué están haciendo? Eso también se tuvo en cuenta.

Los funcionarios de la WAC y los administradores de universidad planean discutir pasos adicionales semanalmente para el futuro a corto plazo a medida que haya más información disponible.

“Todos los deportes de la conferencia; béisbol, softball, golf, tenis y cualquier patrocinador de la conferencia, están suspendidos en este momento. No habrá competencia de conferencia ni campeonatos de conferencia a partir de ahora”, dijo Herd. “Nuestra junta tendrá una conferencia telefónica el lunes y una llamada todos los lunes durante las próximas cuatro semanas como mínimo. Nos adaptaremos a medida que cambie la situación, si es así. Ciertamente sabremos más en una semana. Esto también está relacionado con lo que está sucediendo en los campus individuales y cómo se debe manejar eso. Es solo una de esas situaciones en las que no sabemos todo lo que necesitamos saber, por lo que estamos adoptando un enfoque cauteloso”.

La Organización Mundial de la Salud declaró el brote de coronavirus una pandemia mundial el miércoles después de que el número de casos confirmados de COVID-19 hubiera superado los 100 mil en todo el mundo. El Centro para el Control de Enfermedades informó el jueves por la tarde que el número total de casos de COVID-19 en los Estados Unidos se había extendido a mil 215 en 42 estados más el Distrito de Columbia con 36 muertes hasta la fecha.