Superación con premio

Deportista local de fitness entre las 10 mejores del país

Leslie Pérez hace ejercicios con cuerdas de batalla en Fit Body Boot Camp en Brownsville el sábado por la mañana.

La residente de Brownsville, Leslie Pérez, fue una de las 10 mejores finalistas de los 17,000 participantes a nivel nacional que formaron parte este año del entrenamiento de Fit Body Boot Camp. Pérez, quien asisitó al Fit Body Boot Camp en 3225 Mano Drive cerca de Alton Gloor, recibió $10,000 como resultado del desafío y dijo que disfrutó ser parte del desafío porque aprendió lo que comer y a entrenar para obtener el resultados que quería y lograr un mejor estilo de vida. “Me animaron a hacer este desafío porque siempre estoy muy desanimada con toda la información que existe sobre probar nuevas dietas, nuevos ejercicios y nunca se sabe qué hacer”, mencionó en una entrevista. Pérez dijo que tiene familiares con sobrepeso y diabetes y que le preocupa su salud. Como resultado de este desafío, ella motivó a su familia a comenzar a hacer ejercicio para que puedan lograr un estilo de vida saludable. “Te lo debes a ti mismo, se lo debes a tu familia y es lo mejor que puedes hacer; cambia tu forma de pensar, cambia tu forma de sentir y cambia tu forma de vivir”, afirmó. “Tienes más energía, más confianza, tienes un sueño y tienes un objetivo que alcanzar, este es un paso para ayudarte a lograr lo que realmente no tienes”. Alex Domínguez, propietario de Fit Body Boot Camp, dijo que es una sensación increíble que uno de los miembros sea reconocido, especialmente durante este momento difícil debido al COVID-19. Domínguez dijo que Fit Body Boot Camp ofrece en promedio cuatro desafíos al año que se adaptan y se centran en los resultados porque se encargan de cada parte que saben que necesita una persona para lograr resultados. “Esta es una señal de cómo también podemos cambiar la vida de una persona a través de lo que hacemos, pero nunca pensamos que iba a ser $10,000, especialmente en estos tiempos difíciles y es genial saber que la ayudará mucho,” dijo. “Es asombroso. No me gusta recibir ningún mérito, porque ella fue quien hizo todo el trabajo duro, pero se siente bien y también es alentador para nosotros, es muy alentador para el equipo y nos motiva a saber que somos reconocidos”. Domínguez dijo que existe una necesidad especial para que la comunidad de Brownsville tenga este tipo de programas ofrecidos debido a la alta tasa de obesidad y diabetes en el área. Al respecto, explicó que, como profesional del fitness, siente que es su responsabilidad ayudar a la comunidad a lograr un estilo de vida más saludable. “Como profesional del fitness, podría ser muy fácil para mí decir que voy a ir a San Antonio o Austin, donde hay muchas más personas que hacen ejercicio y desde el punto de vista comercial puede ser más gratificante en ese aspecto, pero no se trata solo de un negocio, se trata de una misión y mi misión realmente es tratar de influir en las personas de manera positiva a través de la forma física”, dijo. —nreyna@brownsvilleherald.com © 2020 El Nuevo Heraldo. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

Posted in Deportes on Sunday, May 3, 2020 7:41 pm.