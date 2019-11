Salé Mayweather del retiro

Previous Next Floyd Maywether no dio más detalles.

LAS VEGAS, Nevada - Ahí viene el "Money" de regreso. A través de sus redes sociales, el boxeador estadounidense Floyd Mayweather Jr., de 42 años, anunció que saldrá del retiro en 2020. No dio detalles de un posible rival o lugar de pelea. Su última pelea oficial en el boxeo fue el 26 de agosto de 2017, cuando derrotó al entonces campeón de la UFC, Conor McGregor, con lo que dejó su carrera con marca de 50-0. A finales del año pasado, Mayweather Jr. protagonizó una pelea con el japonés Tenshin Nasukawa, estrella de kickboxing, al que noqueó en el primer round bajo las reglas del boxeo en la Saitama Super Arena para embolsarse cerca de nueve millones de dólares.

