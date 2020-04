Pega Covid-19 a clases de golf para jóvenes

HARLINGEN - Wendy Werley Bullock ha estado jugando y enseñando golf durante 50 años, pero el impacto que la pandemia Covid-19 está teniendo en el juego es algo que nunca ha visto.

Bullock es una contratista independiente y representa al Harlingen Country Club como maestra profesional de Clase A LPGA. Ella enseña a un grupo de chicas, a dos grupos de mujeres y da clases privadas a clientes. No ha enseñado una sola clase desde el 21 de marzo, cuando la LPGA les envió a ella y a los profesionales del golf de todo el país una notificación para detener todos los programas debido al coronavirus.

“Con las restricciones de tener que mantener la distancia, es imposible para mí y para muchas personas que enseñan como yo, especialmente con los niños”, dijo Bullock. “Estoy de rodillas, estoy ajustando su agarre y haciendo mucho. Nuestro grupo de niñas solo había recibido cuatro de 12 sesiones en este año. No he enseñado una lección (en un mes), por lo tanto, no hay ingresos”.

Liz Richardson es la profesional de golf en jefe del Harlingen Country Club y dirige los programas para niños. También es la coordinadora, con Bullock como co-coordinadora, del programa de golf femenil LPGA y USGA en el club.

Richardson tuvo que suspender las lecciones debido al estilo de enseñanza práctica que también emplea, especialmente con los niños con los que trabaja que comienzan desde los 6 años. Ella espera que el cierre a los no miembros no llegue hasta el verano, porque dirige un programa muy exitoso en el club que generalmente comienza en junio. Tanto los jóvenes miembros como los no miembros disfrutan de clases de golf y tenis, manualidades y otras actividades en el programa de verano que proporciona un impulso financiero para Richardson.

“Tenía algunas madres preocupadas, y con estos niños más pequeños es muy difícil enseñar a distancia. Simplemente están aprendiendo sus swings, así que tienes que ajustar su agarre y básicamente estoy sobre ellos, así que es realmente difícil”, dijo Richardson. “Sufriría mucho si esto entrara en el verano, y espero que no. Entonces afectará mis programas de verano que tengo para niños, y eso es un poco de ingresos que perderé”.

Bullock y Richardson están orgullosos de la forma familiar en que sus programas alientan a los jóvenes golfistas a amar el juego. Bullock fue nombrada Master Kids Teacher después de obtener su tercer premio Top 50 Kids Teachers Award de la US Kids Golf Foundation en 2015. Ella y Richardson tienen como objetivo hacer que el juego sea divertido, lo que dificulta la separación para los maestros y sus estudiantes.

“Lo que todos se pierden es salir al campo de golf. Damos muchos choques de manos, mucho ánimo, abrazamos a nuestros estudiantes ... nuestra personalidad y compromiso es lo que atrae a los niños. Todo el mundo extraña a sus amigos de golf”, dijo Bullock.

Aunque tanto los golfistas jóvenes como los adolescentes no reciben instrucción, están encontrando formas de trabajar en sus habilidades en la comodidad de sus hogares. Bullock envió un sistema Birdie Ball, un dispositivo que se parece a un servilletero y se siente como una pelota de golf que sale del club pero no viaja muy lejos, a todos sus estudiantes para que puedan seguir practicando y trabajar en las alineaciones. Los golfistas junior más experimentados están recibiendo consejos y comentarios de Bullock y Richardson a través de la enseñanza a distancia y videos que se envían a los instructores.

Los jóvenes que participan en los eventos de la Asociación de Golf Junior PGA y RGV del Sur de Texas tienen algo positivo que esperar, ya que el objetivo es que los torneos se desarrollen como se espera a principios de mayo. Tim O’Brien, director de área de STPGA y miembro de la junta de RGVJGA, dijo que las organizaciones tienen planes muy detalladas que permitirán a los golfistas jugar en torneos importantes durante el verano y seguir las normas de seguridad.

Se ajustarán muchas cosas sobre el juego, como el levantamiento de copas, sin intercambio de tarjetas de puntaje, golfistas que traigan su propia agua al campo y otros cambios que limitarán el contacto entre los jugadores.

Además, los eventos limitarán cuántos golfistas pueden participar para mantener la seguridad como la máxima prioridad. O’Brien dijo que los golfistas serán notificados de las reglas del club y del campo con anticipación, y se les permitirá revisar los correos electrónicos en sus teléfonos para garantizar el cumplimiento de las regulaciones.