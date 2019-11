Omar Juárez enfrenta a Kevin Shacks en Las Vegas

BROWNSVILLE — Uno de los sueños del boxeador Omar “El Relámpago” Juárez se cumple este sábado; pelear en el MGM Grand Garden Arena, en Las Vegas.

Juárez (5-0-0), de Brownsville, enfrentará a Kevin Shacks (3-4-3), de Michigan, como uno de los pleitos preliminares de la revancha por el título de la WBC en peso completo, entre Deontay Wilder y Luis Ortiz.

“El Relámpago”, quien está desde el martes en La Vegas, describió por vía telefónica lo que ha sido su experiencia en la capital del boxeo previo a su combate.

“Se siente increíble, realmente lo es, este es un ambiente diferente”, dijo Juárez. “He peleado en California dos veces, peleé en Texas y peleé en Minnesota, y en RGV pero, describiéndolo, he estado aquí solo un día y medio y es irreal, es una locura, recuerdo haber tenido 8 años y decir: ‘un día voy a pelear en el MGM Grand’, y todo se está haciendo realidad, es un sentimiento hermoso especialmente representar a Brownsville”.

Sin embargo, a pesar de toda la parafernalia que se puede experimentar en ese lugar, el joven de 20 años de edad asegura que su principal motivación de este fin de semana es salir con la mano en alto.

“Estoy concentrado al cien por cien y estoy seguro de mí mismo porque entrené muy, muy duro, y trabajar duro en el gimnasio hace que la pelea sea fácil.

“Pasé un mes en Brownsville entrenando con mi padre y el último mes de entrenamiento lo pasé en San Antonio con mi otro entrenador, Rick Nuñez, hicimos sparring en todas partes y estamos listos para esta pelea. Básicamente estoy en la mejor forma de mi vida”, comentó.

En su última pelea del 24 de agosto en el Bert Ogden Arena en Edinburg, el brownsvillense noqueó dramáticamente a su rival en el primer round, provocando la algarabía del público presente.

“Si el nocaut llega temprano (este sábado), llegará, pero mi objetivo principal en este momento es solo obtener la victoria”, dijo Juárez.

Por su parte, Rudy Juárez, quien es padre y entrenador de Omar, describió un poco de cómo ha sido llegar hasta este nivel en el pugilismo profesional con su hijo.

“Omar nada más tiene mas o menos 11 meses que lo firmaron como profesional, y desde entonces todas sus carteleras han sido de títulos mundiales y cuatro de esas peleas han sido en televisión, pero hace un año, cuando veniamos manejando de un torneo, antes de que lo firmaran, me acuerdo que estabamos platicando y me dice ‘oye papi imagínate cómo va a ser cuando un día peleé en Las Vegas, que todos me vayan a ver’, y le dije; ‘ahí es donde tienes que poner tus objetivos, sigue ese sueño’, y un año después aquí está”, dijo el entrenador.

“Todo el empeño, todo el trabajo duro, todo el sacrificio que hemos hecho desde que tenía ocho años y ya estamos comenzando a ver los frutos de sus labores”, agregó.

Tras varios años como estrella del boxeo amateur y ahora teniendo éxito como profesional, “El Relámpago” tiene su mirada puesta más allá de un gran escenario o un título mundial.

“Uno de mis objetivos es ser un campeón mundial, pero quiero ser conocido como el mejor de todos los tiempos, eso es realmente lo que quiero, especialmente por Brownsville, Texas”, concluyó.

La pelea de Omar Juárez y Kevin Shacks será transmitida este sábado a partir de las 8:00 p.m. por FOX Sports PBC, desde Las Vegas, Nevada.