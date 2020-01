Nadadores de Los Fresnos, McHi y Mission brillan en el Clásico de Año Nuevo de McAllen ISD

McALLEN — Jada Ashford se sintió segura al comenzar su primer año con el equipo de natación femenil de Los Fresnos.

“He estado nadando desde que tenía 2 años y compitiendo desde que tenía 5”, dijo la prometedora estrella de los Falcons, de 15 años. “Además, he estado nadando con todos los nadadores aquí desde que era pequeña. Sabía que podía hacerlo bien”.

A pesar de que no estaba emocionada por sus tiempos el sábado, Ashford aún ganó los 50 metros libres, los 100 metros libres y ancló la victoria del relevo combinado de 200 metros mientras Los Fresnos obtuvo 521 puntos para capturar la división femenil del Clásico de Año Nuevo de McAllen ISD el sábado, en el McAllen Rowe Natatorium.

Mission High terminó segundo con 354 puntos y McAllen High quedó tercero con 292.

Los resultados individuales para la competencia no estaban disponibles. Se publicarán una vez que se proporcionen.

Los muchachos de Laredo Alexander y Laredo United terminaron primero y segundo con 435.5 puntos y 336 puntos, respectivamente. McAllen High quedó tercero con 282 y Los Fresnos terminó cuarto con 234.

Ashford dijo que eligió los 50 y 100 metros estilo libre porque eran eventos rápidos.

“Es solo entrar y salir”, dijo. “Hoy, mis 50 libres estuvo bien. Podría haber ido más rápido pero es después de las vacaciones, así que ahora tengo que volver al trabajo y prepararme para el distrito”.

Ashford lidera a todas las nadadoras en los 50 libres (24.37 segundos) y es segunda en los 100 libres (53.83), solo detrás de Gabriela González de Sharyland High (53.67). Ashford también tiene el mejor tiempo en los 100 metros de pecho (1:10.66) y los 200 de estilo libre (2:02.07).

“Gané algo de tiempo y eso siempre es algo”, dijo Ashford. “No hay tiempo que perder, siempre hay que mejorar. Mi objetivo es volver a mi velocidad y tiempos”.

La reunión del distrito es del 24 al 25 de enero en Rowe.

El entrenador en jefe de McAllen High, Juan Gutiérrez, describió que el evento del sábado fue “un buen día”.

“Todavía tenemos algunos toques finales por trabajar juntos”, dijo. “Todavía tenemos que mover algunas cosas de último minuto para ver si podemos llevar a más chicos al distrito y obtener algunos puntos, por lo que estamos poniendo a algunos chicos en eventos en los que no están acostumbrados”.

Nilton Dos Santos, quien tiene un tiempo entre los cinco mejores del Valle en seis eventos diferentes según la Asociación de Entrenadores de Natación del Valle del Río Grande, ayudó a guiar a los Bulldogs al mejor final de equipos del Valle con el tercer lugar. El junior terminó primero en los 500 metros libres y los 100 metros de pecho. Los muchachos de McHi terminaron 48.5 puntos por delante del equipo más cercano del Valle, Mission High. Ambos competirán, junto con McAllen Memorial, McAllen Rowe, La Joya y La Joya Juarez-Lincoln por el título del distrito.

“No subestimamos a nadie”, dijo Gutiérrez, en su segundo año como entrenador de los Bulldogs. “La gente me dirá: ‘Parece que lo tienes’, pero he dicho desde el principio que nada está escrito en piedra. Hay chicos que pueden no estar afuera todavía. Había equipos compitiendo aquí que no están en nuestro distrito, por lo que podríamos subir o bajar. Este es un esfuerzo de todo el equipo”.

También busca reclamar el distrito tanto para los chicos como para las chicas de Mission High Eagles, quien el entrenador en jefe, David Colunga, en su octavo año al timón de los Eagles, dijo que está emocionado de ver a sus nadadores bajar el tiempo.

Jaquelyn Seledon tuvo una mejora de 10 segundos en los 500 metros estilo libre del sábado, su segunda en los últimos dos eventos, haciendo lo mismo hace dos semanas en Corpus Christi. Su compañera de equipo Carleigh Castillo también salió con un tiempo de 10 segundos más rápido en los 500 en Corpus.

Héctor De León y Gael Rodríguez, ambos estudiantes de primer año, han trabajado desde el equipo de relevos “B” hasta el equipo “A” durante la temporada.

“Esos dos han intensificado”, dijo Colunga. “Tuvimos un rendimiento bastante bueno y ellos dos tienen mucho potencial”.

Ramiro Borrego de Mission High también tuvo una actuación impresionante, bajando cuatro segundos de su 100 metros de pecho en Corpus y otros tres segundos el sábado, terminando sexto. Las chicas de Mission terminaron en segundo lugar y los chicos en quinto, solo detrás de McHi dentro de la competencia del distrito.

“Sabíamos que tendríamos una carrera de distrito bastante apretada y en este momento estamos tratando de mantenernos enfocados y continuar con la temporada”, dijo Colunga. “Obtendremos mucha información hoy y usaremos eso para ver por dónde podemos traer a casa otro título.

“Esta es la parte más emocionante de la temporada para mí. Ver a los recién llegados, ya sea una escuela nueva, nueva en el deporte, nueva en el evento, ver esas grandes mejoras y salir de la piscina extasiados, esa sensación es contagiosa en todo el equipo”.