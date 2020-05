Muere periodista Roy Hess a los 66 años

HARLINGEN - El veterano periodista y periodista deportivo del Valle delRío Grande, Roy Hess, murió el jueves por la mañana en el ValleyBaptistMedicalCenter en Harlingen.

Tenía 66 años de edad.

Miembro del Salón de la Fama del Deporte del Valle del Río Grande en 2016, Hess cubrió los deportes del Valle durante cinco décadas. Sigue siendo la única persona que se ha desempeñado como editor deportivo de los tres principales diarios del Valle: The Brownsville Herald, The Valley Morning Star y The McAllen Monitor.

“Me entristeció escuchar del fallecimiento de Roy”, dijo el editor y vicepresidente de AIM Media Texas, Stephan Wingert. “Hemos perdido un gigante en la comunidad deportiva del sur de Texas”.

Roy Hess nació el 9 de enero de 1954 en McCook, Nebraska, y creció en Neligh, Nebraska. Se graduó de la Universidad de Texas en Austin en 1980 después de llegar al Valle en 1978. También fue enfermero vocacional licenciado en ValleyBaptistHospital por 11 años. A Hess le sobreviven su esposa, Nellie; sus tres hijos, Merry Christine, Erik James y Erika Amanda; su hermano Terry; y sus hermanas Sharon Hess Schweer y Marsha Grafton.

Durante su permanencia en The Monitor, la publicación amplió su área de cobertura deportiva más allá de los límites de la ciudad de McAllen a todo el Condado de Hidalgo.

Hess fue el único periodista deportivo en cubrir cada uno de los cinco campeonatos estatales de fútbol del Valle. Estaba igualmente dedicado al ritmo del boxeo, cubriendo la ascensión de tres boxeadores del Valle al centro de atención nacional.

“Era el alma más amable y gentil, y un professional”, dijo Louie A. Vera, asesor de periodismo y enlace de redes sociales en PorterHigh School y ex reportero de Herald y Star. “Incluso cuando trabajé con medios de comunicación opuestos a lo largo de los años, él me ofreció ayuda si me perdía una cita o necesitaba una estadística. Fue un gran mentor y amigo. Lo voy a extrañar mucho”.

Durante su carrera condecorada, Hess fue nombrado escritor deportivo del año de la Región IV por la Asociación de Entrenadores de Fútbol de Texas en 1992, 2005 y 2012. En 1982, Hess fue galardonado con el primer lugar por su columna deportiva por United Press International. The Associated Press lo reconoció con un premio de mención honorífica por una historia deportiva en 2005, y obtuvo el tercer lugar en informes deportivos (2012).

En una publicación de Facebook el jueves, George Green, del sitio web de Brownsville Futbol, ​​dijo que Hess era “un verdadero amigo de la comunidad futbolística y de la juventud del Valle”.

“Se te extrañará, no puedo creer que no nos veremos en todos los eventos deportivos de escuela preparatoria”, escribió Green. “¡Una verdadera leyenda del Valle!”

Se realizará una visita de 1 p.m. a 9 p.m. el lunes, con servicio a las 7 p.m. en Rudy Garza Funeral Home en Harlingen.

La sepultura se llevará a cabo el martes en el cementerio MountMetaMemorial Park en San Benito.