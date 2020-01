MISSION: PSJA Memorial se recupera con una victoria contra Sharyland High

MISSION — Después de perder dos juegos consecutivos en el Distrito 31-5A, los Wolverines de PSJA Memorial buscaban recuperarse el viernes por la noche contra Sharyland High.

Chris Sierra dio a los Wolverines su recuperación.

El delantero senior sacudió a los Rattlers durante el tercer cuarto cuando Sierra anotó 12 de sus 22 puntos del juego para empujar a PSJA Memorial sobre Sharyland High 65-42, en Sharyland High School.

“Chris es uno de los mejores jugadores cuando se pone en marcha. Ha estado un poco distraido, lo hemos seguido, pero le decimos que simplemente dispare la pelota”, dijo el entrenador de PSJA Memorial, Eric Steinbrunner. “Es uno de los mejores tiradores del Valle y lo puso en acción esta noche”.

Los 17 puntos del segundo cuarto de Sierra provocaron a los Wolverines cuando PSJA Memorial superó a los Rattlers 42-16 durante el tercer y cuarto cuarto. Sierra también agregó cuatro asistencias y cuatro rebotes.

“Fue grandioso. Ellos (mis compañeros de equipo) me estaban dando la pelota y yo solo estaba haciendo mis tiros, sin ellos no hubiera anotado mis tiros”, dijo Sierra. “Su conducción y penetración me dejaron abierto y solo lanzé”.

El armador principal Jonathan Martínez, quien anotó 10 puntos para los Wolverines y ayudó a Sierra en un par de sus triples, dijo que estaba orgulloso de ver a su amigo intensificar y ayudar a poner a PSJA Memorial nuevamente en el camino correcto.

“Me encanta ver eso. Me encanta ver a mis muchachos jugando como deben estar jugando. Tuvimos un par de partidos difíciles, pero él regresó, mi amigo regresó”, dijo Martínez.

Sierra tuvo momentos abiertos durante la primera mitad, pero acabó de convertir de lo profundo, ya que anotó cinco antes de dirigirse al descanso. Cuando salió del vestuario para el tercer cuarto, comenzó a sentirlo.

“Debes tener la mentalidad de un tirador”, dijo Steinbrunner. “No vas a anotar cada disparo, tienes que seguir disparando, y tarde o temprano, comenzarán a caer, y una vez que comience a caer, ese aro se volverá realmente grande y fue por él”.

Naz Moore de Sharyland High hizo todo lo posible para mantenerse al paso con PSJA Memorial, ya que se fue por 15 durante la primera mitad. La defensa de los Wolverines apretó durante el tercer y cuarto cuarto, ya que Moore anotó cinco puntos más para terminar con un máximo de 20 puntos para los Rattlers. Alex Alvarez también anotó 14 para Sharyland.

Nick Cisneros, Oscar Marquina y José Lozano terminaron cada uno con nueve puntos para los Wolverines.

La victoria pone a PSJA Memorial a 3-2 en la acción del Distrito 31-5A y 17-10 en la temporada.

“Esa fue una gran victoria para nosotros”, dijo Steinbrunner. “Necesitábamos este”.

El siguiente paso para Wolverines es un juego en casa contra Roma programado para el martes las 7:30 p.m.

“Solo tenemos que concentrarnos en el próximo juego y trabajar duro en la práctica”, dijo Sierra.

Mientras tanto, Sharyland High saldrá a jugar cuando los Rattlers reciban a La Joya Palmview el martes a las 7:30 p.m.