Mexicana Longoria, tricampeona panamericana en raquetbol La mexicana Paola Longoria durante los Juegos Panamericanos de LIma María José Vargas, en el raquetbol, el miércoles 7 de agosto de 2019.

LIMA, Perú — El reinado de Paola Longoria en el raquetbol se extendió en Lima 2019. La mexicana doblegó el miércoles a la argentina María José Vargas en dos sets y se coronó en la prueba individual de los Juegos Panamericanos por tercera ocasión consecutiva. Longoria se impuso por 15-7 y 15-9 a para volver a lo más alto del podio, un sitio al que ha había accedido ya en Guadalajara 2011 y Toronto 2015. Se trata del séptimo metal de oro en la carrera de la competidora mexicana, considerada una de las mejores de todos los tiempos en su deporte. Longoria buscará un par de oros más en Lima para acumular nueve en Panamericanos, con lo que superaría los conseguidos por la clavadista Paola Espinosa, quien concluyó esta semana su participación en la fosa. El oro de la reina del raquetbol es también significativo para su país porque es el 23ro en los Panamericanos de Lima. Con ello, la delegación mexicana ya igualó la mejor actuación en una justa continental realizada fuera de su país. Antes lo había hecho en Mar de Plata 95. Longoria se puso arriba en el primer set por 4-1 pero la argentina Vargas logró nivelar en 6-6 y parecía que la misión no sería sencilla. Pero la estrella del estado central de San Luis Potosí cerró en una racha de 9-1 para agenciarse esa manga inicial. El segundo parcial deparó un libreto parecido. Longoria tomó ventaja de 8-1, su rival montó una reacción y se acercó a 12-9 antes de que la mexicana finiquitara. Para ser tricampeona hemisférica. © 2019 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

