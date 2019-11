México recibe hoy a Bermudas

Previous Next Panama Mexico Soccer El delantero Raúl Jiménez anota el tercer gol de la selección mexicana en el partido ante Panamá por la Liga de Naciones de CONCACAF, en el estadio Rommel Fernández de Panamá, el viernes 15 de noviembre de 2019.

CIUDAD DE MÉXICO — Aunque no saldrá a escena el elenco estelar, el México del técnico argentino Gerardo Martino procurará cerrar su año futbolístico con notas altas cuando reciba a Bermudas el martes, por la fase de grupos de la Liga de Naciones de la CONCACAF. Los mexicanos vienen de golear 3-0 a Panamá, triunfo con el que aseguraron el primer puesto del Grupo B y su clasificación a la siguiente ronda de este torneo que sirve como clasificatorio para la Copa de Oro de 2021. Ya con su pase en mano, Martino anunció que realizará cambios en su cuadro inicial para dar oportunidad a un puñado de jóvenes que suponen ser el cambio generacional que ansían realizar sus dirigentes. “Considerando que el equipo se encuentra clasificado no quiero apresurarme a decir que será un equipo completo nuevo, pero estará cerca de ser totalmente distinto y nos vendrá bien para seguir viendo jugadores”, señaló Martino, quien asumió el cargo en enero pasado. En el Mundial de Rusia, los mexicanos presentaron una selección con una edad promedio cercana a los 29 años y los dirigentes de la Federación Mexicana encargaron a Martino el proyecto de renovar al equipo de cara a Qatar 2022 y en especial para el 2026, cuando México compartirá la sede con Estados Unidos y Canadá. Usando como base a varios veteranos del Mundial de Rusia, Martino comenzó a convocar a jugadores de las selecciones con restricción de edad para darles sus primeras oportunidades en el equipo mayor. Entre esos destacan el delantero José Juan Macías, el portero Sebastián Jurado, el volante Sebastián Córdova, del América, o Carlos Rodríguez, del Monterrey, que forman parte de la selección Sub22 que buscará su pase a los Juegos Olímpicos. Con esa mezcla y sin algunos referentes del pasado como el delantero Javier “Chicharito” Hernández, el estratega argentino se coronó en la última edición de la Copa Oro y tenía una marcha inmaculada que terminó con una estrepitosa derrota de 4-0 ante Argentina en la fecha FIFA de septiembre pasado, pero después el “Tri” recompuso y logró dos triunfos ante Panamá y uno más ante Bermudas en la Liga de Naciones. Ahora sólo quiere terminar el año con una victoria más de cara a un 2020 en que la competición más importante serían los Juegos Olímpicos. “Ha sido un año bueno, yo me quedo con el que ya tenemos una idea clara de cómo jugar, además de la incorporación de bastantes jóvenes en el equipo”, indicó Martino. “Aún hay mucho por mejorar, lo que deseamos es tener un 2020 que nos dejé las mismas sensaciones que el 2019”. Bermudas, que se posiciona 168 en la clasificación de la FIFA, llega eliminado, pero los caribeños intentarán sumar puntos de su visita a México dado que la clasificación al hexagonal final de la CONCACAF ahora se realizará con base en la posición mundial. El partido se jugará en el estadio Nemesio Díez de la ciudad de Toluca a las 20:30 horas tiempo del Valle de Texas. © 2019 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

