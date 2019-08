Previous Next México realizará GP de Fórmula Uno sin fondos públicos El piloto de Racing Point Sergio Pérez, de México, conduce su auto en una sesión de práctica para el Gran Premio de Alemania de F1.

CIUDAD DE MEXICO — La Ciudad de México va a realiza una carrera de Fórmula Uno después de todo, luego que un grupo de empresarios resolvieron las interrogantes financieras que rodeaban la carrera de este año en la capital mexicana, contribuyendo los fondos que el gobierno no quiere dedicarle. La alcaldesa Claudia Sheinbaum dijo el miércoles: “Esto es gracias a un grupo de empresarios que hicieron esto posible, porque en esta ocasión la ciudad no está invirtiendo ningún recurso público”. El Gran Premio de México del 2019 será la última carrera en un contrato de cinco años bajo el cual el gobierno mexicano debía proveer unos 213 millones de dólares. Pero Sheinbaum y el presidente Andrés Manuel López Obrador se oponían a seguir gastando dinero del gobierno. Sheinbaum dijo que “es una buena noticia para la ciudad (porque) trae turismo, trae ingresos”. © 2019 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

