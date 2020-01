LOS FRESNOS: Cowboys sobreviven ante Falcons

Previous Next Julian Gallegos Julián Gallegos (6) de Porter conduce el balón dentro del área, seguido por Eric García (18) de Los Fresnos durante la primera mitad de un juego no distrital contra Los Fresnos el martes en el estadio Leo Aguilar Memorial. Buy this photo

LOS FRESNOS - Porter escapó con una victoria de 1-0 sobre Los Fresnos el martes por la noche en el estadio Leo Aguilar Memorial gracias a la fortaleza de su medio campo en las primeras etapas del juego y un poco de suerte al final. El entrenador de Porter, José Espitia, dijo que está satisfecho con la química de su equipo y sintió que Los Fresnos fue una buena prueba a su equipo. “(Los Fresnos) salió con mucha intensidad”, dijo Espitia. “Nos gusta jugar nuestros juegos no distritales fuera de casa, porque tienes la presión extra de jugar en casa de otro. Poner a los chicos en ese tipo de situación es algo bueno porque eso es lo que vivimos en el distrito y durante los playoffs”. Porter marcó el único gol del juego en el minuto 32 de la primera mitad cuando el estudiante de segundo año Xavier Mateos disparó la pelota hacia el ángulo superior izquierdo después del rebote de un disparo del mediocampista Brandon Montes, que realizó tras una carrera del mediocampista Erick Esparza. “Estaba siguiendo la jugada en caso de que hubiera un rebote”, dijo Mateos. “Obtuve el rebote y encontré el espacio para hacer el tiro sobre la defensa”. A Los Fresnos se les negó el gol en dos momentos que ocurrieron en los primeros minutos del juego, el primero fue desviado por la línea de fondo de Porter, y otro en un disparo que flotó sobre el travesaño con menos de 17 minutos para ir a la primera mitad. Los Cowboys lideraron 1-0 al final de la primera mitad. Los Falcons continuaron presionando en la segunda mitad y estuvieron activos alrededor de la red, pero no lograron abrirse paso. Una falta de Porter resultó en un tiro libre otorgado a Andderson Rocha a las afueras del área que fue desviado por un defensor de Porter, una de las muchas oportunidades cercanas que tuvieron lugar en la marca de 25 minutos. Marco Moreno cometió una falta para un tiro penal para Los Fresnos a los 5 minutos, siendo la mejor oportunidad de anotación de los Falcons de la noche. Job Esquivel cobró el penal para Los Fresnos y lo lanzó por encima de la portería y fuera del marcador. “Quieres dejar de lado esas oportunidades”, dijo el entrenador de Los Fresnos, Michael Miller. “Al menos tienes que hacer que el portero salve y no lo hicimos. Pero los niños lucharon, jugaron muy duro y Porter es un equipo increíble. ... Es el tipo de juego que verás en los playoffs”. Esquivel y Humberto Trinidad manejaron la pelota en la mayoría de las posesiones de los Falcons y ayudaron a facilitar el ataque de Los Fresnos, pero el portero Isaac Acevedo y los Cowboys mantuvieron al equipo local fuera del marcador. En un despliegue igualmente impresionante mientras entregaba una portería a cero en la segunda mitad, el portero de segundo año de Los Fresnos, Jasiel Jiménez, que había dividido el tiempo de juego con el titular Alexis González, saltó para evitar un tiro en la línea de Rodolfo Armendariz de Porter. “Quería jugar a los dos porteros hoy contra una competencia realmente buena”, dijo Miller. “Mantener (a Porter) en un gol es un logro. Ahora solo tenemos que marcar un par de goles nosotros mismos”. Tanto Porter como Los Fresnos están programados para participar en el torneo Brownsville Showcase que se llevará a cabo de jueves a sábado. © 2020 El Nuevo Heraldo. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

