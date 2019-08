Habla Tomás Boy sobre André-Pierre Gignac

MONTERREY, México — Tomás Boy habla sobre André-Pierre Gignac y lo reconoce como grandioso futbolista. Con café de por medio, nuestra plática se desarrolló varias semanas antes del reciente encontronazo en la cancha de las Chivas, entre ambas históricas figuras de los Tigres.

Te rebasa André-Pierre Gignac como máximo goleador en la historia de los Tigres. ¿Qué sientes después de tantos años decir: “ya hay alguien que metió más goles que yo con los Tigres”?

A ese ritmo que venía Gignac, que es un jugador fabuloso que ha hecho mucho por su equipo, me da gusto. Me da gusto, como que sientes que se acabó, se acabó tu liderato en el goleo en ese sentido, pero no siento feo, siento que los récords se tienen que romper.

No sientes feo, ¿pero dices: “me hubiera gustado que durara más”?,¿o no era algo que te interesaba tanto?

No, no me interesaba tanto. Después de que me di cuenta que yo era el goleador histórico digo: ‘está padre llevar ese récord’. Jugué muchos años, de los 14 que estuve jugué 13.

Me da mucho gusto por Gignac, porque es un jugador fabuloso que ha hecho mucho por el equipo. Es más, ha sido tan importante para los logros que ha tenido este gran equipo de futbol, él ha sido fundamental.

A mí me da gusto porque su grado de compromiso con el equipo es muy valioso, ha habido muy buenos jugadores con los Tigres y él (Gignac), al ritmo que va, es lógico que me debe de superar por mucho al final.

Tú jugaste 14 años en Tigres, con sus interrupciones, pero no como centro delantero. Lo de Gignac tiene un mérito tremendo porque lleva 4 años...

Tres años y medio. ¡Fabuloso!

Pero es centro delantero goleador.

Es centro delantero goleador y además está respaldado por una gran maquinaria, esto no le restaría mérito al gran Gignac, la verdad, porque él ha hecho que su posición tenga mucho valor por su grado de compromiso y su calidad.

¿Cómo lo definirías?

Lo considero un gran goleador, el mejor goleador de los Tigres de todos los tiempos. El mejor delantero de todos los tiempos.

¿Porque lo ves muy completo?, ¿porque cabecea, define con cualquiera de las dos piernas, le pega de media distancia, se mueve muy bien, técnicamente de alto nivel?

Además, su grado de compromiso es una parte y la otra es que siempre está en los partidos importantes y eso lo ubica por encima de otros jugadores.

Responde en los momentos cruciales.

Responde “cuando se calienta el cliente”, como decimos vulgarmente.

¿Tú sientes que también lo hiciste como jugador, que respondiste en momentos cruciales?

Creo que sí, creo que lo pude lograr y con eso me igualo con él, en ese sentido, que tenemos una cosa padre, me enfoco en eso.

Diríamos que tú al recibir el balón pensabas “cómo le hago para que mi equipo anote un gol”; y Gignac, como centro delantero, muchas veces desde que recibe la pelota ya tiene en la mente “cómo meto gol”.

Sí. Gignac es la última parte de la jugada y lo ha solucionado fantástico porque se hace presente a cada rato, cada vez, cada momento importante de los Tigres, de estos Tigres que son un gran equipo de futbol. Donde ha estado se ha manifestado como muy importante.

¿Y lo ves también con capacidad para elaborar?; no es un centro delantero al que le digas: “no te muevas de la zona de definición”, que es importante tener esa presencia con un jugador como él, pero ¿te parece que hace bien las cosas cuando se ve obligado a la elaboración de ese juego?

Sí, vi algunas situaciones que no me gustaron en cuanto a su posición en el terreno de juego en algunos partidos cuando compartió con más delanteros porque él se salió de la zona de resolución. Le ayudó al equipo, porque es un jugador técnicamente dotado, pero se perdió su gran virtud que es la resolución.

Su capacidad de resolver es fabulosa y eso lo hace único, eso lo ha hecho único, en los Tigres, por lo menos.

¿Sí coincidirías en que Gignac en la zona de definición tiene menos espacio actualmente que el que hace 30 años tenía un centro delantero que jugara ahí con Tigres? ¿No es más exigente el futbol de ahora físicamente, la marca más pegajosa, más cercana, más gente alrededor tuyo?

Sí, en el centro del campo, sí. Después en la última zona, ya no. Él se mueve muy bien, es muy inteligente, eso también lo hace un muy buen jugador, sabe dónde puede hacer daño.

No sé si es virtud de él o su entrenador (Ricardo Ferretti) ha tenido mucho que ver con este desempeño o el desarrollo que ha tenido.

¿Alguna vez te imaginaste en todo este proceso, mientras Gignac se acercaba, que te hubiera gustado jugar con él o te imaginaste “cómo me hubiera yo entendido con él en la cancha”?

Hubiéramos jugado fenomenal, pienso que hubiéramos jugado fenomenal porque le gusta ganar, le gusta ser el protagonista, y hubiera pedido el balón.

Pero tú como pasador y él como definidor, él hubiera metido más goles que tú estando juntos. Por cada gol tuyo, él mete tres. ¿Eso no te molestaría?

No, no me molestaría, para nada.

¿No te molestaba en los Tigres, “este cuate está metiendo muchos goles”?

No, no me molestaba. Tuve muchos delanteros muy buenos. El “Abuelo” Azuara tuvo una época fantástica, El “Alacrán” Jiménez, Mantegazza, que no era centro delantero, todos. Me encantó jugar con ellos. Fueron fabulosos.

¿Le das tres años buenos a Gignac a cierto nivel? ¿Un año más?

No, le veo un par de años más.

¿Cuatro torneos?

El tipo va a llegar a 150 goles, por lo menos. Y me parece que, merecido.