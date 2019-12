Previous Next Arrestan a safety de Steelers tras incidente en bar — El safety suplente Kameron Kelly, de los Steelers de Pittsburgh, enfrenta varios cargos a raíz de un presunto altercado con la policía en un bar el viernes por la madrugada.

PITTSBURGH, Pennsylvania — El safety suplente Kameron Kelly, de los Steelers de Pittsburgh, enfrenta varios cargos a raíz de un presunto altercado con la policía en un bar el viernes por la madrugada. Kelly, de 23 años, enfrenta cargos por dos delitos de amenazas de violencia y uno por resistirse al arresto después de que, según las autoridades, el jugador se tornó agresivo al negarse a abandonar el bar Mario’s South Side Saloon. De acuerdo con la querella penal, la presencia de la policía fue solicitada en el bar luego que un empelado reportó que Kelly estaba perdiendo el control. La policía indicó que el empleado les dijo que Kelly había amenazado con golpearlo por eliminar su selección de canciones en la rocola del lugar. La policía agregó que un oficial pisó sobre el pie de una mujer en el exterior del bar mientras confrontaba a Kelly. El safety dijo a la policía que la mujer se hallaba con él y por ello se tornó agresivo con los agentes, de acuerdo con el reporte. Las autoridades señalaron que Kelly se resistió al arresto y fue golpeado varias veces por un oficial. Como jugador de los Steelers, Kelly ha logrado una intercepción en 14 partidos después de haber librado el corte del equipo en el campamento de entrenamiento como agente libre. El equipo de momento no ha hecho declaraciones sobre el incidente. Pittsburgh enfrenta a los Jets de Nueva York el domingo. © 2019 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

