Revela Javier Aguirre retorno de LaLiga

Previous Next Javier Aguirre El torneo terminaría el 26 de julio y Javier Aguirre reveló que se autorizaron 5 cambios en cada partido, para cuidar la integridad de los futbolistas. Buy this photo

Posted:

CIUDAD DE MÉXICO - LaLiga volverá el 20 de junio, reveló el técnico mexicano Javier Aguirre, quien dirige al Leganés español. “Ya tenemos fecha de inicio de Liga: 20 de junio arrancamos La Liga, y en cinco semanas terminamos oficialmente, el 26 de julio. Se jugará sábados-domingo y miércoles-jueves 11 fechas”, explicó el “Vasco” en entrevista con MARCA. “Me lo acaba de informar LaLiga oficialmente y por lo cual estoy muy contento porque ya tenemos calendarizados los entrenamientos. Ya empezamos mañana (hoy), afortunadamente pasamos las pruebas”. En LaLiga, la gran mayoría de los clubes volverán hoy a los entrenamientos de manera individual, luego que estos últimos días se han realizado pruebas de Covid-19 a las plantillas. El torneo terminaría el 26 de julio y Aguirre reveló que se autorizaron 5 cambios en cada partido, para cuidar la integridad de los futbolistas. “Me parece lo más sensato porque a los chavos cómo les puedes exigir 90 minutos cuando estuvieron 80 días en su casa”, apuntó. “Entre cuatro paredes, para evitar lesiones, para ponerlos en forma”. Además, comentó que el Real Madrid ya informó que jugará en Valdebebas lo que le resta de la temporada y no en su Estadio Santiago Bernabéu para no frenar la remodelación. © 2020 El Nuevo Heraldo. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

Posted in Fútbol on Friday, May 8, 2020 5:24 pm.