Desestiman acusación de violación contra Neymar

SAO PAULO, Brasil — La policía en Brasil anunció que desestimó una acusación de violación contra el astro de fútbol Neymar, diciendo que no es respaldada por la evidencia. La policía dijo el martes que está investigando si su acusadora presentó un reporte falso.

“Examinamos todas las posibilidades. No vi elementos suficientes para una imputación”, dijo la investigadora de la policía de Sao Paulo Julianna Lopes Bussacos en una conferencia de prensa. La decisión de Bussacos pudiera ser revisada por fiscales en un plazo de 15 días.

La modelo brasileña Najila Trindade acusó al futbolista de 27 años de violarla en un hotel en París en mayo. Neymar niega la acusación y dijo que sus relaciones fueron consensuales.

Bussacos entrevistó a Trindade tres veces sobre sus acusaciones y otras 12 personas fueron entrevistadas también. Neymar fue interrogado por cinco horas en junio.

La policía inspeccionó además celulares, una tableta del hijo de Trindade y reportes médicos ofrecidos por la acusadora.

La modelo presentó la acusación en Sao Pauulo el 31 de mayo, diciendo que Neymar la había violado previamente en el mes en París. No se presentaron acusaciones ante la policía francesa en el caso. Su caso fue complicado por el hecho de que tres de sus abogados se retiraron de la causa tras la presentación de la denuncia.

Bussacos no explicó en detalles qué la llevó a sus conclusiones, porque la pesquisa aún es confidencial.

“La evidencia en su conjunto me llevó a no imputar”, dijo la investigadora.

La vocera de Neymar Day Crespo le dijo a The Associated Press que el jugador no comentará por el momento. Neymar está actualmente con su club París Saint-Germain en una gira de pretemporada en Asia.

Cosme Araújo, un abogado de Trindade, les dijo a periodistas que las conclusiones de la policía eran “absurdas” e insistió en que Bussacos debió haber esperado por video de seguridad del hotel en París. La investigadora dijo que esas imágenes no eran esenciales para su investigación.

El director de la policía de Sao Paulo Albano David Fernandes dijo que los investigadores tratarán de determinar si Albano hizo un reporte falso de violación, sobre la base de las conclusiones de Bussaco.

La fiscal Monique Lima dijo que sería prematuro acusar a Trindade de un delito.

“Esa investigación está también bajo secreto”, dijo Lima. “Imputaremos a quienquiera que haya actuado de mala fe. Escucharemos a los involucrados para determinar si hubo una acusación calumniosa o un reporte falso”.

El abogado de Trindade no comentó sobre la investigación de las acusaciones de su representada.