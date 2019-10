Acusan a Gustavo Matosas de beneficiarse de la compra de jugadores

CIUDAD DE MÉXICO — Según Televisa, Gustavo Matosas, hoy técnico del Atlético de San Luis y ex timonel del León, se habría beneficiado económicamente de la compra de jugadores por parte de la directiva esmeralda al agente Fernando Pavón.

El programa En Punto presentó una grabación de una llamada entre Matosas y Pavón, supuestamente hecha en junio de 2012.

“Lo que yo te dije es que tenés plan A, tenés plan B y tenes un plan C”, explica el timonel.

¿Vos por qué pensás que hay plan A y plan B?, contesta Pavón.

¿Y vos qué sabés? Capaz que te pasan un millón y medio por Britos, y dices no es mucho ahí va el jugador Varela y Greg Taylor va afuera de la copa”, agregó el entonces estratega de la Fiera.

Tras ello, el representante le pregunta que a dónde le lleva el dinero.

Tiempo después, Britos llegó al León, un jugador por el que ya habían acordado Pavón y Matosas.

En otra parte de la grabación, se escucha cómo Matosas le deja claro al representante que si no salen las cosas, le regresa el dinero, pero le deja claro que si no es con él, quién va a dirigir al club.

“Va todo el dinero para un cofre, yo no tengo problema. Si sale el negocio, me lo das, y si no sale, no me lo das”, apuntó.