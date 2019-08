Firma Brady por dos años más con Patriots

Previous Next Patriots Football El mariscal de campo de los New England Patriots, Tom Brady, termina para pasar durante una práctica de campo de entrenamiento de fútbol americano de la NFL, el jueves 1 de agosto de 2019, en Foxborough, Massachusetts.

Tom Brady nunca ha sabido lo que es jugar en la última temporada de un contrato en su carrera de 20 años en la NFL, y la estrella de los Patriots de Nueva Inglaterra no lo vivirá en la próxima campaña. Brady, que el sábado cumplió 42 años, está cerca de firmar una extensión de contrato de dos temporadas por 70 millones de dólares, un trato que se alargará hasta 2021 y que incluye un enorme aumento para esta campaña, indicó a The Associated Press una persona al tanto de las negociaciones el domingo. La persona, que habló con la AP a condición de mantener el anonimato debido a que los Patriots no han anunciado oficialmente la extensión, confirmó el reporte de NFL Network sobre el contrato de Brady. Brady obtendrá un aumento de ocho millones de dólares para 2019, campaña en que ganará 23 millones. La extensión también le generarán ingresos de 30 millones para 2020 y 32 millones para 2021, cuando tendría 44 años. Brady, quien guio a los Patriots a un triunfo de 13-3 sobre los Rams de Los Ángeles en el Super Bowl 53, es uno de solo cuatro jugadores que han ganado seis títulos de la NFL. © 2019 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

