EVANDER HOLYFIELD: 'Sé que Andy es capaz'

LAS VEGAS, Nevada - Uno de los mejores campeones de peso completo del boxeo visualiza una revancha sorpresiva e interesante entre Andy Ruiz y Anthony Joshua, que ya se midieron el pasado 1 de junio en Nueva York.

Evander Holyfield no tiene un favorito claro para el segundo combate que protagonizarán el 7 de diciembre en Araba Saudita el mexicano que posee los cetros de peso Pesado de la AMB, FIB y OMB y el contrincante británico.

El estadounidense afirma que si alguien debe ajustar para el segundo pleito, y más después de haber sido noqueado, es el inglés Joshua, quien no pudo contener esa noche a Ruiz.

Holyfield y Ruiz llegaron a intercambiar golpes hace algunos años. Cuando Evander todavía estaba activo realizó una sesión de sparring con el peleador tricolor, y se dio cuenta de la energía y poder de puños que posee Andy, mismo que puede cambiar la historia en el momento menos esperado.

"Mucha gente, mucha, piensa que la victoria de Ruiz fue casualidad, pero él demostró esa noche que pueden derribarlo y puede pararse para ganar una pelea", apuntó el originario de Alabama, y quien acaba de cumplir 57 años de edad.

"Sé de lo que es capaz, que puede pelear, pues lo enfrenté en un sparring cuanto yo tenía 46 años y él solamente 19 años, era un joven que tenía cualidades, que quería intercambiar golpes, me buscaba. Noté a un peleador con mucha confianza, sabía moverse en el ring, corta muy bien", apuntó.

-¿Qué debe hacer Joshua en la segunda pelea?

Será interesante ver cómo reacciona Joshua al ver de nuevo a Ruiz, fue alguien a quien mandó a la lona y quien se levantó para noquearlo.

Los grandes peleadores ajustan, hacen cambios y vamos a ver si lo puede hacer Joshua. Si quieres ser campeón o seguir siéndolo tienes que tener la capacidad para ajustar.

Pienso que en la primera pelea, Ruiz no dejó de arrinconarlo, ir por él, y pues ahí lo que se necesita es presionar, no puedes quedarte parado, sin hacer nada, y eso creo que fue en algo en lo que falló Joshua.

Ruiz llegará el pleito con un físico más trabajado, dejando atrás varios kilos que lo llevaron a recibir críticas en el pasado por su aspecto físico, algo que cambió tras la victoria que tuvo sobre Joshua.

Durante su campamento, Ruiz se puso a quemar grasa, y el plan es que el día del pleito llegue con 3-5 kilos menos que en la primera parte.

-¿Qué opinas del cambio físico en Ruiz?

Es la decisión de él y sabe lo que hace. Conoce su cuerpo. Uno sabe cuando se levanta ve su cuerpo y sabe si se siente bien uno, y él tiene mucha confianza con el peso que sea, y eso le ha ayudado mucho. Vamos a ver cómo se ve con menos peso, si no perdió fuerza, pero tendrá más velocidad... él sabe porqué lo hizo.

En una revancha todo puede pasar, y Holyfield lo sabe, pues a lo largo de su trayectoria en el profesionalismo, que duró 27 años, enfrentó a boxeadores en dos o más ocasiones.

Por ejemplo, en noviembre de 2011 perdió ante Riddick Bowe por decisión, y uno año después ganaba la revancha por puntos, aunque en una tercera en noviembre de 1995 volvió a caer, pero ahora por nocaut.

Otro ejemplo fue ante Lennox Lewis. En marzo de 1999 decretaron un empate, y en noviembre de ese mismo año en la segunda parte perdió por puntos.

- ¿Cómo debe salir Ruiz a la segunda pelea?

Ruiz es un tipo que ha cambiado físicamente y ahora luce mejor, y deberá pelear cada round como si fuera el último y lanzar muchos golpes, deberá estar activo y conectar si es que quiere volver a dar una pelea como la que tuvo, y demostrar que no fue una sorpresa.

TABLA

Evander Holyfield

Alabama, EU

57 años

1.98 m

División de los Completos

Peleó de 1984 a 2011

Récord: 44-10-2, 29 KO's

Rounds totales: 443

Entérate

Muchos recuerdan a Evander Holyfield en la segunda pelea contra Mike Tyson, pues éste le arrancó en plena pelea un pedazo de oreja.

ASÍ LOS VE HOLYFIELD...

Al mexicano

"Uno puede ver a Ruiz y no imaginan que es un peleador. Lo ves y no lo crees, pero claro que puede pelear y lo hace bien, me consta".

Al británico

"Si Joshua quiere llevarse el triunfo deberá hacer muchos ajustes, no puede ser el mismo que en la primer pelea".