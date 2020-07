Escuelas del Valle discuten lineamientos de seguridad en deportes ante pandemia por COVID-19

McALLEN - A pesar de trabajar principalmente desde casa, los administradores y entrenadores escolares en todo el Valle del Río Grande han estado más ocupados que nunca a mitad del verano.

Los directores de atletismo, entrenadores, entrenadores y superintendentes de todos los rincones del Valle de Texas se han mantenido en comunicación casi constante entre ellos mientras colaboran y se esfuerzan por determinar cómo, si es posible, traer de vuelta los deportes de la escuela preparatoria del sur de Texas.

Su esfuerzo fue recompensado el miércoles cuando la University Interscholastic League publicó una extensa lista de directrices y políticas actualizadas de COVID-19 que describían muchos de los pasos necesarios para los distritos escolares y los programas de atletismo de la escuela preparatoria que desean regresar a la competencia en algún momento durante el año escolar 2020-21.

Sin embargo, para muchos entrenadores y administradores, el proceso de planificación equivale a caminar por la cuerda floja tratando de mantener un equilibrio prudente entre proporcionar a sus estudiantes atletas todas las oportunidades disponibles y al mismo tiempo esforzarse por proteger su salud y seguridad.

“Absolutamente, la seguridad realmente se ha enfatizado hoy en términos de asegurarnos de que hagamos nuestra parte y creo que es una especie de nueva función (en el contexto de COVID-19). Queremos que nuestros atletas mantengan la oportunidad de competir, pero queremos asegurarnos de avanzar de una manera muy segura, no solo para los atletas sino también para los entrenadores y la comunidad”, dijo Paula González, directora atlética de McAllen ISD.

“Creo que algo único como directores atléticos es que sabemos que tenemos el papel de ser un recurso para nuestros atletas, comunidad y entrenadores, pero creo que esta es una situación muy singular porque hay muchos signos de interrogación. No solo hay signos de interrogación, sino que cambian a diario, por lo que definitivamente hay muchas cosas que debemos considerar”.

La UIL aún no ha cambiado la fecha de inicio de los deportes de otoño, pero las preguntas que rodean el regreso del atletismo de la escuela preparatoria en el Valle de Texas son amplias y abundantes, superando fácilmente la cantidad de respuestas en este momento, lo que llevó a McAllen ISD, junto con muchos otros distritos escolares del Valle, a hacer una pausa en los entrenamientos de fuerza y ​​acondicionamiento de verano en el campus por “mas precaución”.

El 1 de julio, la UIL recomendó que las escuelas detuvieran temporalmente sus programas de fuerza y ​​acondicionamiento a medida que los casos aumentaban alrededor del fin de semana festivo del 4 de julio. El miércoles, la organización anunció que las escuelas podrían reanudarse el lunes 13 de julio o después, una vez que hayan desarrollado su propio plan de mitigación para permitir que los estudiantes atletas accedan a los vestuarios y áreas de entrenamiento, pero muchos programas en el Valle de Texas dijeron que tomarán su tiempo antes de regresar.

Ningún distrito escolar local que haya pausado voluntariamente sus programas de ejercicios de verano reanudará el 13 de julio.

“Con las nuevas restricciones, hasta el lunes, decidimos que no sería una buena idea y que lo mejor que podía hacer por la seguridad de todos los involucrados de los jugadores, sus familias y entrenadores, era posponer y continuar monitoreando la situación solo por el aumento en el número (de casos COVID)”, dijo el entrenador y coordinador deportivo de Mercedes Roger Adame.

“El próximo lunes pasarán tres semanas antes de que nuestra primera práctica pueda comenzar oficialmente, y esas conversaciones las continuaremos teniendo y monitoreando hasta que la UIL publique más información. Sé que están a cargo de todo un estado y, en algunas partes del estado no son puntos críticos como nosotros, pero esperamos poder comenzar ese día y mirarlo de manera realista, también tenemos tener un Plan B”.

Entre muchas actualizaciones, el anuncio más reciente de la UIL exige máscaras faciales o cubre bocas durante los entrenamientos y eventos de la UIL y establece políticas específicas paso a paso para las escuelas sobre cómo manejar los casos sospechosos de COVID-19 y, alternativamente, los casos confirmados por laboratorio en el campus.

Las políticas COVID revisadas de UIL también proporcionan detalles sobre las pautas de distanciamiento social, qué tipo de cubre bocas son preferibles y por qué, así como los requisitos necesarios para que los atletas, entrenadores o el personal enfermos regresen a la escuela y/o practiquen.

“Entendemos que necesitamos tener un ambiente seguro para que todos nuestros atletas participen. Hay algunas cosas de las que hablamos, como no pasar el mediodía y traerlos de 8 a.m. a 12 p.m. y aún exigirles que usen las máscaras y mantengan el distanciamiento social”, dijo el coordinador atlético y entrenador de fútbol americano de Weslaco High Roy Stroman, quien ha ayudado a instituir un sistema de registro y pulsera para evaluar a los estudiantes atletas en las prácticas.

“Haremos que completen un cuestionario de participación y nuestros entrenadores han hecho un gran trabajo haciendo controles de temperatura en cada atleta y asegurándose de que todas nuestras instalaciones estén desinfectadas y limpias. También vamos a mantener nuestra relación de 10 a 1 (jugador a entrenador) adentro y nuestra relación de 20 a 1 afuera, y vamos a mantener un 25 por ciento de capacidad en todas nuestras instalaciones. Sé que UIL dijo 50 por ciento, pero nos vamos a quedar en 25 por ciento”.

Tanto los entrenadores como los administradores se han comunicado sin parar con otras escuelas del área y distritos escolares en diferentes partes de Texas para colaborar y agilizar las soluciones que agilizarán el proceso de planificación para todas las partes involucradas.

“Realmente hemos planeado esto con los entrenadores de Weslaco East y nuestro departamento de atletismo, y hemos combinado nuestras ideas para tratar de encontrar el mejor plan para nuestros estudiantes atletas aquí en Weslaco ISD. Nos prepararemos como si fueramos a tener una temporada y estamos haciendo más o menos lo que todos los demás están haciendo con reuniones virtuales y estar conectados”, dijo Stroman.

"Mi mentor y entrenador de fútbol americano de la escuela preparatoria es un director atlético en Edgewood ISD en San Antonio, y he estado en contacto con él y algunos de mis mejores amigos en el área de Dallas-Fort Worth se han estado comunicando de un lado a otro”, agregó. “Todos estamos tratando de resolver esto”.

Sin embargo, muchos entrenadores y administradores también señalaron que la falta de una temporada deportiva en la escuela preparatoria no garantizará por completo que los estudiantes atletas que tienen hambre de jugar nuevamente se sentarán con los equipos de viaje y las ligas locales no escolares que presentan opciones alternativas.

El principal beneficio de tener atletismo patrocinado por la escuela, si es que hay alguno, muchos argumentan, sería la abundancia de recursos relacionados con COVID proporcionados a las escuelas, así como la educación, capacitación y responsabilidad de los entrenadores de la escuela.

“Lo que me asusta un poco es que si no tenemos una temporada de fútbol, ​​entonces un montón de estos niños encontrarán la manera de jugar al fútbol”, dijo Stroman. “Ya está ahí afuera. Hay personas que están salivando por la boca esperando que no tengamos fútbol en la escuelaporque van a hacer sus ligas, pero este es nuestro medio de vida. Tienes entrenadores que son profesionales capacitados con primeros auxilios y todas las clases y clínicas. Esto es lo que hacemos”.