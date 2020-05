Emplea América gran estrategia para entrenamiento durante aislamiento

Previous Next América El club América dotó a los futbolistas de diversas herramientas de preparación física (ligas, bicicletas, barras, bolas de bosu), los monitorea a través de dispositivos que se utilizan en la NFL y Ligas europeas, les arma un plan de nutrición personalizado y vigila la salud con visitas médicas a domicilio. Buy this photo

CIUDADDE MÉXICO - Al estilo de los mejores clubes del mundo, el América prepara a sus futbolistas para volver a la competencia. El área de inteligencia deportiva de las Águilas diseñó una estrategia para cuidar a sus jugadores durante el aislamiento, y minimizar los efectos físicos, fisiológicos y psicológicos. El club dotó a los futbolistas de diversas herramientas de preparación física (ligas, bicicletas, barras, bolas de bosu), los monitorea a través de dispositivos que se utilizan en la NFL y Ligas europeas, les arma un plan de nutrición personalizado y vigila la salud con visitas médicas a domicilio. "La clave es que también la estructura está muy bien liderada por Santiago Baños y los objetivos están claros en todas las áreas", dijo a Grupo REFORMA el director de desarrollo deportivo y reclutamiento, Carlos Aviña. De esa manera, América enfrenta la pandemia y se alista para el posible retorno a la actividad en el Clausura 2020, en donde busca el título 14. Al estilo de las grandes Ligas En la NFL, NBA y MLB utilizan las pulseras Whoop, mismas que portan los jugadores azulcremas. Dichos dispositivos permiten medir el bienestar del jugador al arrojar datos en tiempo real sobre las horas de sueño, porcentaje de recuperación y la variabilidad de la frecuencia cardiaca (HRV, por sus siglas en inglés). También arrojan información sobre las cargas de entrenamiento, con lo que se puede evitar alguna lesión muscular. Las Águilas, además, cuentan con dispositivos Push, que miden la fuerza y velocidad al realizar los ejercicios. "Ser de los primeros en adoptar ciertas tecnologías y prácticas, y cierto tipo de análisis, nos da una ventaja competitiva contra el resto de nuestros competidores", dijo el directivo Carlos Aviña. Gym a domicilio Las Águilas tienen gimnasio a domicilio. Los futbolistas ocupan en casa los aparatos que suelen utilizar en las instalaciones de Coapa. El club repartió en los hogares de los jugadores las bicicletas, pelotas, ligas, barras, escaleras de agilidad, pelotas de masaje y bolas de bosu, entre otros. La forma física será fundamental en el retorno de la Liga MX. "Entendemos que la manera de salir mejor parados de esto es minimizando el impacto negativo que tengamos", comentó del directivo Carlos Aviña. "Todos los clubes vamos a estar afectados de una u otra manera. Creo que el equipo que mejores resultados tenga cuando regresemos a las canchas va a ser el que esté menos afectado por esta coyuntura". Toque de balón En el América realizan pruebas con el sistema de realidad virtual Rezzil. Dicho sistema estimula la capacidad cognitiva de los futbolistas mediante diversos ejercicios con balón. Clubes como Liverpool, Manchester United, Arsenal, Manchester City, Milán, Juventus y la Selección de Italia ocupan dicha herramienta. Además, una vez que se autorice el regreso a los entrenamientos el América sí puede hacer que los futbolistas practiquen con pelota. "Tenemos una máquina que te lanza balones y que te ayuda a trabajar un poco técnica y cognitivamente, y eso para los jugadores representa una solución a la situación actual ya que no tienes contacto con ninguna otra persona", dijo Carlos Aviña. Hacen músculo a distancia El papel de Giber Becerra, preparador físico del Club América, ha sido vital para el equipo durante el aislamiento a causa de Covid-19. Becerra aprovecha los recursos tecnológicos. Dirige dos sesiones de entrenamiento por día, vía YouTube, con lo cual mantiene contacto con los jugadores. También utiliza Zoom, para resolver dudas y tener mejor comunicación. "Giber juega un papel fundamental, si bien fue criticado en el pasado, la realidad es que el torneo anterior tuvimos muy mala suerte, nuestra proporción de lesiones musculares y no musculares estaba totalmente volteada", dijo Carlos Aviña, director de desarrollo deportivo y reclutamiento. Explicó que en el Apertura 2019 el América tuvo un 65 por ciento de lesiones por contacto, y 35 por ciento de lesiones musculares. El parámetro que siguen es el de la UEFA, en el que lo normal son 70 por ciento de lesiones de contacto y 30 de tipo muscular. Médico hasta la puerta de la casa El Club América no escatima en esfuerzos cuando se trata de preservar la salud física y mental de la plantilla, por ello el doctor José Vázquez realiza chequeos médicos en casa de los futbolistas. "El doctor realiza las visitas con todos los cuidados necesarios, incluso más de lo que se indica y recomienda por parte de la Secretaría de Salud. Estamos siendo muy rigurosos en todos esos controles. "El doctor va, monitorea que todo esté bien y se le pregunta al jugador cómo está físicamente. Si éste externa algún tema emocional, también lo atacamos. De esa manera, podemos tener cierto control e interacción sobre cómo está el jugador en su casa y poder apoyarlo a que esté lo más cercano a ese 100 por ciento", expresó el directivo Carlos Aviña. Comer bien, descansar mejor Para que los jugadores del América encuentren un rendimiento óptimo también es necesario que lleven el plan de nutrición adecuado y personalizado, apoyado por periodos descanso. Las calorías que queman los futbolistas están controladas por el club. "Los jugadores también nos ayudan al contestar unos cuestionarios de bienestar que nos indican cómo se están sintiendo. Eso nos ayuda a ajustar, en caso de que sea necesario, para que estén preparados de la mejor manera y que tengan el rendimiento más óptimo posible. "También se busca que se vayan implementando distintos cambios, por ejemplo, con los jugadores extranjeros procuramos que sepan cuáles son las tradiciones, qué es lo que se consume culturalmente en México y así preparar sus alimentos como debe ser", expuso Carlos Aviña. © 2020 El Nuevo Heraldo. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

