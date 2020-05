Edinburg Vela es nombrado entre los 100 mejores programas de fútbol americano en Texas

Previous Next Vela El mariscal de campo de Edinburg Vela, Anthony Sotelo (7), pasa el balón contra Austin Westlake en un juego regional de semifinales de playoffs en el Buccaneer Stadium el viernes 30 de noviembre de 2018 en Corpus Christi. Buy this photo

Dave Campbell’s Texas Football dio a conocer la edición 2020 de su ranking de Programas de 6 Años de Fútbol Americano de Escuelas Preparatorias de Texas, y un equipo del Valle del Río Grande obtuvo un lugar entre los primeros 100 de casi mil 200 programas en todo el estado. ¿Por qué clasificaciones de seis años? “En resumen, los buenos programas tienen grandes equipos uno o dos años, pero los grandes programas tienen grandes equipos repartidos en un período de tiempo más amplio, como seis años”, explicó DCTF. Las clasificaciones se basan en una fórmula que toma en cuenta cinco criterios: juegos ganados, porcentaje de victorias, temporadas de 10 victorias, campeonatos estatales y apariciones en juegos de campeonatos estatales. Los SaberCats de Edinburg Vela fue el único equipo del Valle de Texas en clasificarse entre los 100 primeros, en el número 71, con un récord de 64-11 en las últimas seis temporadas. Aunque los SaberCats han tenido dos entrenadores en esos seis años con el actual entrenador John Campbell y el ex entrenador Michael Salinas, Edinburg Vela registró dos temporadas de 10 victorias con ambos entrenadores. Los SaberCats han alcanzado la tercera ronda de los playoffs en cada una de las últimas tres temporadas con Campbell al timón. El siguiente programa clasificado del Valle de Texas sale del top 100 ya que San Benito, una fuerza dominante en 6A, es el número 129 en el estado después de obtener un récord de 53-21 en las últimas seis temporadas. Durante ese lapso, los Greyhounds han reunido tres temporadas de 10 victorias y se han clasificado para la tercera ronda de los playoffs cuatro veces. El programa de fútbol de McAllen Memorial ocupa el puesto número 155 con un récord de 53-16 durante las últimas seis temporadas, ya que los hermanos Trevor y Campbell Speights se combinaron para convertir a los Mustangs en un contendiente por el título del distrito. Los Patriots de Mission Veterans no se quedan atrás, llegando al número 165. En 2018, los Patriots se convirtieron en el primer equipo del Valle de Texas en llegar a la cuarta ronda de los playoffs desde que Harlingen High lo hizo en 2011. Los Patriots han ganado tres campeonatos de distrito consecutivos, y en los últimos seis años, han logrado un récord de 54-19. El poder perenne de La Feria en 4A cae en el número 172 con un récord de 49-17 en los últimos seis años y dos temporadas de 10 victorias. Ambos programas de fútbol de Weslaco ISD llegaron entre los 250 lugares, ya que Weslaco High ocupa el puesto número 213, mientras que Weslaco East ocupa el lugar número 250. Los Panthers han quedado 45-24 con dos años de 10 victorias, mientras que los Wildcats, los campeones defensores del Distrito 31-6A, han obtenido 49-24 con una temporada de 10 victorias durante los años medidos. Completando los equipos del Valle de Texas clasificados entre los primeros 300 está Brownsville Veterans (45-20) en el número 259, Sharyland High (47-25) en el número 269 y Harlingen High (44-23) en el número 280. © 2020 El Nuevo Heraldo. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

