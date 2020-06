EDINBURG: RGV Toros se prepara para volver a la acción

EDINBURG - La fecha de reinicio del 11 de julio de la temporada 2020 del Campeonato de la United Soccer League (USL) está a solo dos semanas de distancia, y los RGV FC Toros ha estado firme en su preparación para su regreso al campo.

La USL anunció inicialmente la decisión de suspender el juego el 12 de marzo debido a la pandemia de COVID-19. Desde entonces, los Toros se vieron obligados a ser innovadores con su entrenamiento en casa sin poder acceder a las instalaciones del equipo, y recientemente se les permitió regresar a prácticas limitadas de estilo individual en las instalaciones del equipo, para mantener el distanciamiento social.

Pero el jueves, los Toros finalmente regresaron al entrenamiento completo del equipo, la primera vez que los jugadores pueden entrenar y competir entre ellos desde que la pandemia puso las cosas en pausa.

El entrenador en jefe de RGV FC, Gerson Echeverry, dijo que estaba contento de volver a estar en el campo y trabajar junto con su equipo completo.

“Fue fantástico; Creo que lo más importante para nuestros jugadores (es que ellos) tenían grandes sonrisas. Tuvieron la oportunidad no solo de jugar, sino de competir”, dijo Echeverry. “Lo que hicimos fue lo que no pudimos hacer durante los últimos cuatro meses y medio, jugar. Entonces, básicamente tenemos dos porteros e hicimos tres equipos y simplemente jugamos y competimos. Solo para sacar eso de nuestro sistema porque, como saben con las restricciones, era una persona en una cuarta parte del campo, luego dos muchachos y tenían que mantener la distancia. No es como si pudieran regatear, defender o cualquiera de esas cosas. Entonces, ayer por primera vez pudimos hacer eso. Fue divertido para los jugadores, fue bueno para nosotros verlo y se veía mucho mejor de lo que esperábamos, para ser honesto. Fue bueno, estamos felices por eso”.

Echeverry también dijo que el nivel de condición física, no solo para los Toros sino también para la liga en general, es preocupante debido al limitado entrenamiento y al riesgo de lesiones que conlleva la temporada ajustada. Durante las próximas semanas de prácticas con equipo completo, espera que su equipo pueda desarrollar la química rápidamente para que los Toros puedan regresar a un alto nivel de juego.

“No hubo competencia, no hubo defensa, nada. Entonces, es lo rápido que podemos formar algunas relaciones con algunos muchachos y poder comenzar a parecer un equipo nuevamente, lo que lleva un poco más de tiempo”, dijo Echeverry. “Lo bueno es que tenemos algunos muchachos que regresaron del año pasado, tuvimos una pretemporada bastante buena a principios de año, pero es solo una cuestión de qué tan rápido pueden comenzar a formarse estas relaciones y quién puede jugar un poco entre ellos. Y obviamente, con un par de chicos que estamos buscando firmar, será bastante interesante”.

Con una temporada de 16 juegos y los 35 equipos divididos en ocho grupos diferentes en el formato ajustado de la USL, habrá poco margen de error para los equipos que pretenden llegar a los playoffs. Junto con RGV FC Toros en el Grupo D están los rivales San Antonio FC, Austin Bold FC, OKC Energy FC y FC Tulsa. Solo dos equipos de cada grupo avanzarán a la postemporada, donde los Toros no han aparecido desde su temporada inaugural en 2016.

“Nos gustan nuestras posibilidades, como cualquier otra persona al comienzo de la temporada. Todos estamos extremadamente seguros y positivos de lo que somos capaces de hacer”, dijo Echeverry. “No hemos visto a los otros equipos. Obviamente, tuvimos una disputa contra San Antonio donde pudimos verlos un poco en la pretemporada. Si miras algunos de los nombres de los otros equipos y a quiénes tienen, no será fácil, en particular cuando tienes un campo tan corto y una cantidad tan corta de juegos, cada punto es importante. Va a ser bastante interesante. Lo que sí me gusta es que tengamos algunas sustituciones adicionales y cosas así, así que las piernas jóvenes que tenemos, esperamos que puedan recuperarse y ponerlas a jugar con mucha presión como lo queremos hacer”.

La USL está programada para lanzar el calendario oficial para la temporada de la USL 2020 la próxima semana.