EDINBURG: Remonta UTRGV en la octava para sacar victoria sobre SDSU

EDINBURG - El viejo adagio dice: “No es cómo comienzas, sino cómo terminas”. Eso se aplicó al equipo de béisbol de UTRGV este fin de semana cuando los Vaqueros cayeron el primer partido de la serie contra South Dakota State el viernes antes de ganar los próximos tres juegos. UTRGV culminó la final de la serie del domingo con una victoria de 8-7, teniendo una octava entrada de cuatro carreras para lograr la victoria de regreso contra los Jackrabbits. Después del 6-1 con dos outs durante el final de la cuarta entrada, UTRGV se mantuvo paciente y sacó cuatro remolcadas consecutivas, logrando una carrera. El bateador designado Conrado Díaz se acercó al plato y sacó un sencillo de dos carreras para poner a UTRGV en 6-4. “Peleamos. Cometieron algunos errores, pero capitalizamos y tuvimos algunos grandes éxitos en grandes momentos”, dijo el entrenador de UTRGV, Derek Matlock. “Cuando vas a ganar campeonatos, debes tener hits en grandes momentos, hits con dos outs. Tienes que hacer que alguien haga algo; no siempre te lo van a poner en el montículo. Tuvimos grandes éxitos de algunos grandes jugadores, y fue divertido verlo”. Luego, abajo 7-4 durante la parte baja de la octava entrada, los Vaqueros armaron una entrada de cuatro carreras provocada por un doble de Jacob Hirsh al jardín izquierdo. Díaz condujo otra carrera, un corredor anotó en un mal lanzamiento, luego Freddy Rojas Jr. pegó un batazo al jardín derecho para empatar el juego a 7. Un segundo lanzamiento descontrolado durante la entrada de los Jackrabbits permitió a Rojas cruzar el plato para anotar la carrera ganadora del juego. “Solo estábamos compitiendo. El entrenador (Matlock) había estado hablando de competir durante toda la semana, y eso fue lo que hicimos en la última entrada: competimos. No nos rendimos”, dijo Rojas Jr. Díaz terminó 2 de 3 con dos carreras impulsadas. Le dio crédito al bullpen de UTRGV por contener a South Dakota State, lo que permitió a los bateadores de UTRGV terminar el trabajo. “Creo que nuestra ofensiva hizo un muy buen trabajo, y nuestros relevistas también. Nos mantuvieron en el juego e hicimos nuestro trabajo al final”, dijo Díaz. El ex alumno de Edinburg High, John Henry González (1-1) fue recompensado con la victoria después de lanzar la octava entrada, ponchando a dos bateadores. Tyler Kisner, Deryk Serbantez, Chase Bridges y Ricky Gerik Jr. intervinieron para que South Dakota State no anotara, con Gerik ganando el salvamento después de una novena perfecta. UTRGV ahora tiene 6-7 en general. “Eso es lo que necesitamos ser. Dejamos caer el primer juego contra un gran brazo y nuestro chico lanza muy bien, y no es una buena sensación cuando haces eso”, dijo Matlock. “Y regresar y ganar un doble y ganar hoy, eso muestra un poco de carácter con nuestros muchachos. Ganar tres de cuatro, ganar la serie, cada vez que puedes hacer eso contra cualquiera, estás contento con eso”. UTRGV tendrá días libres antes de regresar al campo para recibir al New Jersey Institute of Technology para una serie de cuatro juegos de viernes a domingo, con un sábado de doble juego. El primer lanzamiento contra NJIT está programado para las 7 p.m. el viernes. © 2020 El Nuevo Heraldo. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

Posted in Deportes, Beisbol on Wednesday, March 4, 2020 11:46 am.