DONNA: Gabriela Avilés llega a los 100 goles

DONNA — Habiendo recientemente marcado su gol número 100 de su carrera, Gabriela Avilés de Donna North continuó su racha el viernes, anotando siete goles más en una victoria sobre Edinburg Economedes.

“Es algo grande aquí en el Valle del Río Grande. Ha habido muy pocas jugadoras de fútbol que hayan alcanzado ese número”, dijo el entrenador de Donna North, Tony García. “Para Gaby alcanzar eso ahora en su tercer año, con solo dos juegos en el distrito, eso dice mucho sobre el tipo de habilidades que tiene”.

En el saque inicial contra Edinburg Economedes, Donna North lanzó rápidamente el balón al frente para encontrar a Avilés, quien anotó en el minuto 39. Avilés anotó seis goles más para llevar a Donna North a una victoria de 9-1 en casa.

Avilés ha marcado 29 goles esta temporada, ya que Donna North tiene 10-7-1 en general y 3-0 en la competencia del Distrito 31-6A.

“Ella es rápida, es muy rápida, y una vez que se pone en marcha tiene alas”, dijo García.

Al comenzar la temporada, Avilés no sabía qué tan lejos estaba de alcanzar la marca de puntuación.

Contra Edinburg North el 4 de febrero, Avilés, sin saberlo, alcanzó la marca de 100 con su gol ganador.

“Mi compañera de equipo me lo pasó, y la defensa se fue para otro lado y yo disparé y entró”, dijo Avilés. “Fue simplemente increíble, y fue una buena sensación”.

El récord llegó en su cumpleaños número 17, lo que se sumó a la celebración.

“Estábamos extasiados”, dijo García. “Ella ni siquiera sabía cuántos goles tenía hasta después del partido cuando le dije: ‘¿Adivina qué? Este es tu gol número 100’. Fue una gran victoria. Fuimos a su casa y vencimos a las campeonas del Distrito 31-6A del año pasado”.

Su puntuación liberó 72 minutos de presión cuando Donna North ganó la delantera y después de que Avilés se puso al frente de la defensa y anotó tras un pase de su compañera de equipo Nancy Espino.

“No sabía en qué número estaba”, dijo Avilés. “Estaba un poco fuera del juego contra Edinburg North, pero me dije que solo necesitaba un gol y podía ganar el juego”.

Con el tiempo avanzando, ella anotó lo que resultó ser el gol para asegurar el juego en una victoria por 1-0 sobre Edinburg North. Avilés le da crédito a sus compañeras de equipo por crear oportunidades de gol, así como a su padre, Alfonso, quien comenzó a entrenarla a una edad temprana.

“Desempeñan un papel importante en mi anotación porque si no fuera por ellas que me dieron el balón, entonces no podría anotarlo”, dijo Avilés. “Y mi papá comenzó a jugar fútbol conmigo afuera de nuestra casa, y a los 8 años decidió ponerme en un equipo de fútbol”.

Los primeros goles que recuerda haber anotado llegaron en su entrenamiento. En ese partido, Avilés anotó dos goles, uno para empatar el marcador y el siguiente para tomar la delantera y controlar el juego. Aunque esos puntajes no contaron para sus marcas oficiales de carrera, le demostró a su entrenador que ella podía marcar la diferencia en el equipo varsity.

En su segunda temporada, Avilés fue nombrada capitana del equipo.

El juego más memorable de Avilés se produjo cuando Donna North se recuperó de un déficit de 3-0 en la primera ronda de los playoffs de 2019 para forzar a penaltis. Donna North terminó perdiendo 4-3 ante Harlingen South que finalmente llegó a la tercera ronda de los playoffs.

“Al entrar en el segundo tiempo, necesitábamos darle la vuelta”, dijo Avilés. “Marqué los dos primeros goles y eso nos hizo sentir que teníamos una oportunidad”.

Espino, su compañera de equipo, marcó el tercer gol de ese juego.

Solo otra jugadora de fútbol de Donna North ha alcanzado los 100 goles. Elizabeth Reyes tiene el récord escolar de Donna North de mayoría de goles anotados con 144 en cuatro años. Las dos jugaron juntos durante el primer año de Avilés. Fue entonces cuando Reyes, estudiante de último año, ayudó a Donna North a llegar a la tercera ronda de los playoffs, donde finalmente perdieron ante Gregory Portland.

“Estamos extremadamente orgullosos del logro de Gabby y no vamos a tomar ninguno de nuestros juegos a la ligera”, dijo García. “Ella es una jugadora de equipo y va a hacer todo lo posible por su equipo y todos estamos agradecidos por la jugadora que es. Ella es una chica increíble y tenemos suerte de que solo sea una junior”.

Además del fútbol, Avilés compite en el equipo de baloncesto, el equipo de atletismo y el equipo de voleibol. También está en el equipo de porristas, la Sociedad Nacional de Honor y el consejo estudiantil.

“Se necesita mucha práctica, y también confiar en tus compañeras de equipo para que te den el balón y hagan su trabajo para que yo pueda hacer el mío”, dijo Avilés. “Mi objetivo es mejorar cada año”.