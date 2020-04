Casas no deja que el COVID-19 lo desacelere de ‘metas más grandes’

Shaine Casas podría mirar el COVID-19 y sentirse devastado porque su oportunidad en los Juegos Olímpicos se ha retrasado.

No es así. En cambio, el ex nadador de McAllen High y destacado actual nadador de Texas A&M considera que tiene más tiempo para estar finalmente preparado para cuándo, si es que sucede, llegue su oportunidad.

“Claro, estaba triste y desanimado cuando anunciaron que la NCAA sería cancelada y los Juegos Olímpicos estaban en espera”, dijo Casas. “Como ha sido el entrenamiento y el camino este año, pensé que tenía una gran oportunidad para llegar a la final. Pero, si Dios quiere, el próximo año habré mejorado a un nivel en el que no solo espero calificar sino que estaré seguro de ello. Buscando metas más grandes”.

Casas culminó una sensacional campaña de segundo año con el equipo de natación y calvados de Aggies al ser recientemente nombrado en el equipo All-SEC Swimming and Diving First. También fue nombrado al All-American por el College Swimming & Diving Coaches Association of America en siete eventos diferentes: 200 Dorso, 200 Mariposa, 400 Mariposa, 400 Libre de Relevos, 800 Libre de Relevos, 200 Mariposa de Relevos y 400 Mariposa de Relevos.

En el Campeonato SEC, Casas ganó la Commissioner’s Cup al ser el máximo ganador del encuentro, llevando a Texas A&M a un segundo lugar. Estableció siete récords escolares durante toda la temporada. Los Aggies se clasificaron entre los cinco mejores equipos universitarios del país durante todo el año, más recientemente se les otorgó el ranking número 7 en potencia, algo con lo que Casas no está de acuerdo.

“Definitivamente somos mejores que eso y tenemos mucha potencia, pero estoy agradecido por la temporada que tuvimos. Fue bastante buena”, dijo Casas. “Hice las cosas que podía hacer y me esforcé al máximo y le mostré a la gente lo que estoy haciendo aquí en la escuela”.

Casas es metódico y diligente en su planificación y preparación. Tiene un mapa mental de lo que quiere lograr y cómo llegar allí. Hasta ahora, en su mayor parte, ha estado alcanzando esos objetivos autoimpuestos. Construido con una rara combinación de humildad y confianza, Casas dijo que ganar en su mayor parte no ha sido la parte más sorprendente de su temporada.

“Estaba realmente sorprendido cuando perdí una de las carreras”, dijo. “Cuando estás entrenando y crees que no debería sorprenderte ganar. Si no estás entrenando para ganar, ¿para qué estás entrenando?”

Admitió, sin embargo, sorprenderse a sí mismo en una de las competencias de la temporada, donde perdió 2 segundos en el 200 de Mariposa Individual y 1.5 segundos en el 100 de Dorso.

“Esas son caídas bastante grandes, así que eso me sorprendió un poco”, dijo. “En el buen sentido”.

Casas se convirtió en el joven más rápido de todos los tiempos en el 200 de Mariposa con un tiempo de 1 minuto, 40.16 segundos y el 10º nadador más rápido de todos los tiempos en el 200 de Mariposa en el Art Adamson Invitational en el campus de A&M. Los elogios crecieron y los récords cayeron a un ritmo constante para Casas, cuyo tiempo de 200 de 1:37.20 rompió el récord de la SEC de Ryan Lochte de 1:38.29.

Ahora, sin embargo, no hay mucho que hacer para Casas, o cualquiera de sus compañeros de equipo y/o compañeros de clase. Dijo que ha estado trabajando en dominadas, flexiones y correr, pero claramente “no es así como solía ser”.

Recordó los días previos al anuncio de que los campeonatos de la NCAA iban a ser cancelados.

“Hubo mucha histeria y escepticismo y hablábamos de lo que pasaría, pero dudamos que fuera cancelado”, dijo Casas. “Pero luego se puso muy serio y Harvard se retiró y se convirtió en una amenaza real. Luego, el ACC se retiró y creo que todos nos dimos cuenta de que se iba a cancelar”.

Casas dijo que la cancelación privó la temporada de cierre.

“Nunca se sabe cuándo será la última competencia”, dijo. “Cuando sientes que es tu última oportunidad, te pone en otra marcha. Odio no poder terminar la temporada con un cierre. Pero esta vez también ha sido bueno para mí reflexionar sobre cosas como la natación, la vida y la escuela. Aprecio el amor y el apoyo que recibo. Cosas como esas me motivan. Quiero hacer que mi familia y entrenadores se sientan orgullosos y brindarles felicidad y logros a ellos y a mi apellido. Esta no es una historia de ‘qué pasaría si’. No he terminado aquí”, dijo. “Me queda mucho en el tanque”.