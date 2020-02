CAMPEONA ESTATAL: Precious Hernández de Donna High hace historia con título de lucha en pesos pesados

CYPRESS - Frente a una desventaja de 0-2 al comienzo de su lucha por el campeonato, Precious Hernández de Donna High necesitaba poner puntos en el tablero rápidamente.

Volteó a Mia Epps-Hicks de Corpus Christi Ray sobre su espalda en el perímetro de la colchoneta para detenerla segundos antes de una detención clave.

Luego ella presionó el botón.

Hernández cambió y, en solo 17 segundos, arrojó a Epps-Hicks lejos del centro de la colchoneta, la llevó al suelo y cerró los brazos y las piernas para obtener un enganche épico y la victoria para llevar a casa el oro y el título estatal femenil 5A de peso pesado en el Campeonato de Lucha Estatal 2020 de la University Interscholastic League, el sábado en el Berry Center.

“Se siente loco. Si me hubieras dicho que iba a ganar el campeonato estatal hace una semana, nunca lo habría creído”, dijo Hernández. “Es una locura, pero todo sucede por una razón y soy firmemente creyente. Ahora puedo llevar esto a mi comunidad, ponerlos en el mapa y, con suerte, darles a los niños como nosotros más oportunidades para salir”.

Fue la culminación de un largo viaje de cuatro años para la senior de Donna High. Hernández, quien se introdujo por primera vez en el deporte como estudiante de primer año, aprendió rápidamente y demostró ser un activo inmediato para el programa de los Bravettes.

“Cuando vi por primera vez a Precious en su primer año, ella se estaba estirando en clase de educación física”, dijo el entrenador de Donna High, Raúl Cárdenas. “La invité a la lucha libre después de la escuela ese día y ella acababa de entrar y ayudó a nuestro equipo a ganar el título de distrito en el último partido. Era joven, estaba luchando por una clase de peso y fue un shock para todos”.

La carrera de lucha de Hernández despegó después de eso. Ella consiguió una invitación para el Campeonato de Lucha Estatal de UIL 2019 como junior y siguió con un campeonato regional y una temporada senior con 25-1.

“Ella entró decidida. El año pasado no llegó al podio, así que trabajamos duro”, dijo Cárdenas. “Ella dominó el torneo y nosotros dominamos todo el año. La única pérdida fue emocional con una lesión en otra persona en el equipo, pero ella se enfocó. Ella sabía lo que tenía que hacer, y solo quería asegurarse de hacerlo”.

Hernández fue dominante durante su carrera perfecta de 4-0 en el torneo estatal. Ella neutralizó a tres de cuatro oponentes, incluida Epps-Hicks en la lucha por el campeonato, en menos de 140 segundos, la séptima en peso pesado de la historia del torneo estatal.

Hernández hizo historia al convertirse en la primera luchadora del Valle del Río Grande en competir y ganar un campeonato estatal de peso pesado. Es la primera luchadora del Valle de Texas en ganar un campeonato estatal desde 2013, la primera luchadora del Valle en general en llevarse a casa el primer premio desde 2016 y la cuarta luchadora del Valle en ganar un título estatal.

Después de que el polvo se calmó, Hernández dedicó su actuación a su equipo, su escuela y su comunidad, incluido un influyente y fallecido entrenador de Donna High. Ella espera que su actuación inspire a otras chicas de Donna y de todo el Valle del Río Grande a seguir sus pasos.

“Nuestro entrenador de levantamiento de pesas falleció repentinamente y necesitábamos buenas noticias para recuperarnos de eso”, dijo. “Estábamos aquí compitiendo, y ellos estaban teniendo su funeral. No pudimos estar allí, pero estamos aquí y sé que lo estoy haciendo sentir orgulloso”.

“Estoy sin palabras”, dijo la entrenadora de lucha libre de Donna High, Amanda Valdéz. “Yo también soy de Donna, y le dije antes de este partido: ‘Precious, tú y yo, siendo de Donna, no deberíamos de estar aquí en el torneo estatal. ¿Pero sabes qué? Vas a demostrar que todos están equivocados y mostrarás que los niños del Valle pueden ser campeones’. Ella dio todo lo que tenía, lo dejó todo en la colchoneta y obtuvo esa medalla”.

En el nivel 6A, Nayeli Hernández (31-5) de PSJA High dividió sus dos primeras luchas del día para alinearse frente a Karla García de El Paso Montwood (29-13). Hernández dominó a García y acumuló una gran ventaja de puntos antes de llevarla al suelo y asegurar un marcador, lo que le valió para un quinto lugar en la división de las 110 libras femenil.

Hernández estaba haciendo su segunda aparición consecutiva en los campeonatos estatales y mejoró su final de 2019, cuando ocupó el sexto lugar.

El estudiante de último año de Edinburg High, Emmanuel Durón (45-9), también se llevó a casa un quinto lugar en la división de 220 libras con un par de derribos salvajes. Estableció el tono para el día en su primer lucha, atrapando a Daelon Clark de Houston Westside (38-13) por la pierna y lanzándolo a la lona para ganar a través del marcador 2:36 en el combate.

“Levanté sus piernas y salió de la nada”, dijo Durón. “He practicado con el entrenador con tiempos fijos y solo puse todo mi esfuerzo en la lucha libre. Estaba haciendo lo que tenía que hacer”.

Durón perdió por poco su partido de semifinales en una decisión de 12-9, pero se recuperó a lo grande en su lucha por el quinto lugar. Después de un estira y afloje con Johrdan Howard (39-10) de Klein Cain, Durón lo dejó caer al suelo con un sonido atronador y lo inmovilizó por la victoria en solo 80 segundos.

“Me di cuenta de que no es tan fácil cuando estás aquí”, dijo. “Viniendo desde el fondo, este es mi primer año aquí. Solo estoy tratando de lograrlo”.

Sharyland Pioneer, que trajo a los siete mejores luchadores del Valle al estatal, vio a dos quedar cortos del quinto lugar: Angel Avila y Emily Treviño.

Ávila (44-9) se llevó a casa el sexto lugar después de un rocoso Día 2 tras su actuación estelar del Día 1. Después de ir 2-0 el viernes, perdió sus últimos tres combates del torneo.

Treviño (36-9) también logró un sexto lugar, pero tuvo que trabajar y luchar solo para llegar allí. Llegó a la cima en su lucha más competitiva del torneo cuando luchó con la nariz ensangrentada y eliminó a Tabitha Garner (38-12) de Fort Worth Chisholm Trail para una victoria de muerte súbita de 2-0 en tiempo extra.

“Es muy intimidante ver a todas estas personas, estas personas fuertes y competitivas. Pero estoy muy agradecido por esto y es muy emocionante estar aquí”, dijo Treviño. “Lo he hecho tanto tiempo y nunca he llegado tan lejos. Esto es lo más lejos que he llegado. Estoy tan feliz. Ella era buena y súper agresiva, y solo tuve que dejarlo todo ahí afuera”.

Cuatro de los nueve luchadores del Valle; Brooklyn Garza de La Joya Palmview, Serenity De La Garza de McAllen Memorial, Petey Lozano de McAllen Rowe y Ethan Garza de Sharyland Pioneer, cayeron al avanzar al Día 2 de la competencia durante sus primeros partidos del día.