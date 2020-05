Buscarán más títulos

LYFORD — Fue decepcionante para los atletas de preparatoria en todo el estado cuando la UIL canceló las temporadas deportivas de primavera debido al COVID-19, pero particularmente para programas como el equipo varonil de atletismo de Harlingen High.

Los Cardinals fueron uno de los mejores equipos en el Valle del Río Grande después de ganar cinco títulos consecutivos de atletismo. Se sentían convencidos de sus posibilidades de ganar el primer campeonato de la Región IV del programa y previeron múltiples clasificatorios estatales de UIL cuando la temporada terminó abruptamente.

Pero en lugar de quedarse en lo que pudo ser, los Cardinals que regresan se centrarán en retomar lo que dejaron la próxima temporada.

“Es desafortunado que nuestra temporada se haya interrumpido, se podía ver que estaban avanzando. Pero tenemos un buen grupo que volverá el próximo año, y creo que podremos dar otro empujón”, dijo el entrenador de atletismo de Harlingen High, Efrain Ambriz. “No quiero quedarme en lo que pudo haber sucedido este año, pero el objetivo será usarlo como motivación para impulsarnos hacia adelante”.

Dos de los principales talentos que regresarán y que tendrán como objetivo llevar al equipo al éxito la próxima temporada son Eric Quilantán y José García. Esos dos seniors, junto con Pedro Luna, han estado trabajando con Ambriz durante tres años y tienen grandes esperanzas para su última temporada.

“Lo más importante que veo en todos esos muchachos es la pasión por correr”, dijo Ambriz. “No es un deporte que sea gratificante en la práctica, y no ves resultados de inmediato. No se quejan. Les encanta entrenar, y todos están dentro”.

Quilantán es un atleta de múltiples eventos que fue nombrado individual masculino de alto puntaje dos veces en la breve temporada 2020. Compitió en la carrera de 400 metros, 400 con relevos, mil 600 con relevos, saltos largos, triples saltos y ocasionalmente en carreras de 200.

Ambriz llamó a Quilantán “el atleta versátil con el que, como entrenador, espera trabajar”.

Quilantán comenzó su temporada fuerte al obtener el oro en sus cinco eventos, con mejores resultados personales en 200 y salto largo, en relevos de Harlingen, a pesar de la práctica limitada porque todavía estaba en la temporada ayudando al equipo de básquetbol de los Cardinals a llegar a los playoffs.

“Todavía estaba un poco oxidado, pero salí y actué, y fue realmente memorable porque era la primera vez que obtenía todos los oros en una competencia”, dijo Quilantán.

García es uno de los mejores velocistas de la Región IV. Tiene el récord del Valle en los 100 con un tiempo de 10.30, que estableció en la competencia del área del Distrito 31/32-6A de 2019, donde también rompió el récord de 200 con un tiempo de 21.30. Compitió en los 100 en la reunión de atletismo estatal UIL 2019 después de tomar el primer lugar en la reunión de la Región IV con una carrera récord de 10.43.

Esta temporada, García compitió en relevos de 100, 200, 400, relevo 800 y salto de longitud. El relevo de 400, donde se unió a Quilantán, Luna y Rayden Berry, tiene el segundo mejor tiempo en la historia de la escuela (42.58), obtenido en una medalla de oro en los Relevos Mission Veterans Memorial Patriot.

García dijo que el relevo de velocidad es uno de sus eventos favoritos, y aunque echará de menos correr con Berry, confía en que el relevo también funcionará bien la próxima temporada. Él, Quilantán y Luna han estado trabajando juntos durante esta temporada baja extendida para desarrollar la química.

“No solo trabajo con ellos, sino que tenemos un vínculo muy fuerte entre nosotros”, dijo García. “Nos gusta trabajar e intentar mejorar. Nos desafiamos mutuamente en las prácticas”.

La profundidad del programa puede representar un desafío para Ambriz, ya que decide qué atletas necesitan para competir en qué eventos. Dijo que una gran cantidad de estrategia y cálculo de puntos entra en sus decisiones antes de cada competencia.

Ambriz elogió la mentalidad de primer equipo que tienen sus mejores atletas y dijo que la calidad, junto con una fuerte ética de trabajo, ayudará a Quilantán, García y Luna a ser sus líderes la próxima temporada.

“Estos muchachos no son solo un evento, hacen múltiples eventos, y esa es otra cosa clave que necesitan: muchachos que estén dispuestos a sacrificar sus logros individuales por el equipo”, dijo Ambriz. “A veces, en lugar de organizar un evento abierto, van a realizar un relevo porque lo hacen por el bien del equipo, y eso hace que las cosas sean más gratificantes”.

García y Quilantán están listos para asumir responsabilidades de liderazgo, y tendrán altas expectativas para sí mismos y para el equipo en su último año.

“Tengo chicos próximos que me admiran y quieren trabajar muy duro para llegar a donde estoy”, dijo García. “Tengo algunos chicos enviándome mensajes de texto, pidiéndome consejos sobre cómo ser rápido. Me gusta porque me motiva a trabajar más para poder enseñarles a estos niños de qué se trata”.

Quilantán dijo que los Cardinals usarán la decepción de una temporada prometedora interrumpida como combustible para el próximo año. Sabe que no será fácil reemplazar a los graduados de último año, pero confía en la solidez del programa y está listo para liderar las tropas.

“Fuimos uno de los mejores equipos que han tenido los Cardinals ... va a ser difícil llenar esos lugares”, dijo Quilantán. “Tuvimos muchos muchachos que nos empujaron durante las prácticas, por lo que hay muchos estudiantes de primer año que se intensificarán. Quiero asegurarme de que todos se esfuercen al máximo y que logremos todos nuestros objetivos. Vamos a darlo todo, porque nunca se sabe si un evento como este podría volver a ocurrir”.