BROWNSVILLE: Hurtado es reconocida entre las mejores defensas del año

Las Lady Chargers de Veterans Memorial de Brownsville presentaron a una de las mejores defensas en el fútbol femenil del Distrito 32-5A esta temporada.

El ancla de esa defensa fue Andrea Hurtado, una senior defensa central y titular de tres años.

Hurtado es la Jugadora Defensiva del Año de All-Metro Girls Soccer de The Brownsville Herald 2020. Ella también ganó los honores del primer equipo en todo el distrito.

Es un merecido premio All-Metro, dijo el entrenador de Lady Chargers, Luis Troncoso.

“Lo primero que destaca de Andrea es su pasión por el juego y sus compañeras de equipo”, dijo Troncoso. “Su actitud, compromiso y responsabilidad en nuestro programa la distinguen rápidamente como líder del equipo. (Como estudiante de segundo año) estaba decidida no solo a ser titular, sino a rendir al máximo en cada juego por sus compañeras de equipo.

“Andrea es un ejemplo de trabajo duro y perseverancia”, agregó. “(Desde que era estudiante de primer año en el equipo junior varsity) Andrea ha estado decidida a crecer como jugadora y continuar trabajando con una gran actitud y motivación. Se le dio la oportunidad de ser titular como central en su segundo año y nunca ha mirado hacia atrás”.

El entrenador de Brownsville dijo que el futuro de su jugadora estrella es brillante.

“Andrea tiene muchas cualidades sobresalientes, pero lo que la distingue y lo que la guiará en el futuro es su disciplina, su humildad y su comprensión de que debemos estar listos para aprender todos los días”, dijo Troncoso. “Ha sido muy entrenable en los últimos cuatro años, y eso la ha llevado muy lejos en nuestro programa de fútbol Lady Charger”.

Las Lady Chargers no tuvieron la oportunidad de terminar su calendario de temporada regular.

“Creo que clasificamos primero o segundo en 32-5A en defensa con un juego (de distrito) pendiente contra Edcouch-Elsa”, dijo Troncoso.

Después de las vacaciones de Spring Break a mediados de marzo, la University Interscholastic League suspendió todos los juegos e incluso las prácticas para todos los deportes de primavera debido a los peligros de COVID-19. Las escuelas no han vuelto a abrir a los estudiantes desde entonces, y si alguna vez se disputan los playoffs estatales, posiblemente en mayo, lo que parece dudoso.

La suspensión de UIL entró en vigencia antes de que las Veterans de Brownsville pudieran jugar su último partido 32-5A contra E-E.

Aún así, las Lady Chargers hicieron lo suficientemente bien para ubicarse en segundo lugar en el distrito con un récord de 11-2 y 29 puntos. Están 22-5 en la tabla general.

“Siento que a pesar de que nuestra temporada comenzó un poco difícil, creímos el uno en el otro y nos esforzamos por hacer todo lo que podríamos haber hecho”, dijo Hurtado, quien comenzó a jugar fútbol a los 11 años. “Estoy orgullosa de las chicas, orgullosa de mí misma y orgullosa del esfuerzo que hicimos. Sé que aunque no obtuvimos el título del distrito esta temporada, sé que nuestras chicas lo obtendrán el próximo año.

“Queríamos ganar más que nada, y realmente queríamos demostrar que no éramos solo un equipo cualquiera”, agregó Hurtado. “Queríamos demostrar que podíamos competir bien. Algunas personas pensaron que solo porque no estábamos en el Distrito 32-6A no éramos tan buenas, pero siento que podríamos darle una buena competencia a cualquiera cuando pisaron el campo con nosotras.

Ha sido muy importante para mí ser miembro de este equipo porque hemos pasado por muchas cosas. Ser capaz de ser una líder de equipo ha sido genial. He aprendido mucho de mis compañeras de equipo y, con suerte, ellas han aprendido mucho de mí”.

Hurtado dijo que ser nombrada la jugadora defensiva All-Metro del año es muy humillante y gratificante.

“Honestamente, significa mucho para mí”, dijo. “Agradezco a mis entrenadores y compañeras de equipo por ayudarme a llegar a donde estoy ahora. Estoy muy contenta de haber formado parte del equipo y les deseo todo (en cuanto a éxito) el año que viene”.